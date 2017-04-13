Славянцев приглашают на уборку парка

В рамках двухмесячника по благоустройству в Славянске объявлена акция «Сделай наш парк чистым», которая будет проходить 31 марта и 1 апреля с 10 часов утра.

Об этом сообщила начальник отдела культуры Марина Олейник.

Жителей города, представителей предприятий, учреждений и организаций приглашают принять участие в наведении порядка в месте массового отдыха.

Тех, кто изъявит желание присоединиться к акции, просят связаться с директором парка Алексеем Солодовниковым. Ему нужно сообщить количество участников с тем, чтобы для них был подготовлен фронт работ. Номер телефона: (050) 752-36-07.

С собой необходимо иметь перчатки и инструмент, главным образом грабли, поскольку основная масса работы будет заключаться в уборке прошлогодней листвы. Кроме того, для переноски мусора следует захватить старые покрывала либо шторы.