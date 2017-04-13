Пикники разрешены, но документы лучше брать с собой

Распоряжение штаба АТО и ДонОВГА о введении усиленных мер безопасности в связи с обострением ситуации в зоне военных действий внесло сумятицу в жизнь славянцев. Запрет на прогулки по улицам после 22:00 без документов, запрет на фотографирование полицейских, запрет на выезды на природу, запрет на рыбалку - нововведение явно обещало круто откорректировать жизнь горожан.

Особенные волнения документ вызывал накануне летнего сезона. Пасха и дальнейшие майские праздники предполагают массовый выезд народа в леса и к водоемам. Но все эти маленькие человеческие радости оказались недоступными.

К счастью, все волнения оказались напрасными. Распоряжение, как объяснили в пресс-службе Славянского горотдела Нацполиции, является рекомендацией. Оно - лишь напоминание о том, что все мы живем в прифронтовой зоне.

- Документы, особенно в вечернее время, лучше носить с собой. Их патруль может проверить. Но если паспорта у мирных граждан не будет, никаких последствий это за собой не понесет, - объясняют полицейские.

Правоохранители уверяют, что распоряжение не нарушит планы на отдых жителей области в целом и города в частности.

- Выезд на природу никто запрещать не будет, если при этом граждане не нарушат правопорядок. А так - пожалуйста, гуляйте, отдыхайте, - объясняют в пресс-службе горотдела.

Темы ограничений коснулся и заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. Он рассказал об этом на пресс-конференции в Покровске (Красноармейске), 28 марта. По словам генерала, запрет прежде всего касается провоза охотничьих ружей, которые везут на Донетчину охотники из других областей. Хотя на Донбассе уже три года действует запрет на охоту.

- Усиленные меры безопасности - это не что-то новое. Они действуют с первых дней проведения контрдиверсионных мероприятий на территории Донецкой области. Официально Антитеррористический центр ввел их с 11 марта текущего года в связи с обострением ситуации на фронте и проникновением диверсионно-разведывательных групп противника, - сказал начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Генерал Аброськин акцентировал внимание на том, что главная задача ограничений в рамках действия полиции - контроль на блокпостах, чтобы оружие или участники незаконных вооруженных формирований не попадали в мирные украинские города. При этом покушаться на конституционные свободы мирных жителей никто не собирается.

- Сообщение с данной информацией появилось на сайте облгосадминистрации с большим опозданием, а уже оттуда попало на сайт Нацполиции. Впоследствии военно-гражданская администрация удалила публикацию, очевидно, чтобы не отвечать на массу возникших у людей вопросов, - рассказал Вячеслав Аброськин.

Добавим, что на сегодняшний день информация об ограничениях отсутствует на всех сайтах официальных ведомств области.