В Славянске может появиться служба градостроительного кадастра

|30 марта 2017
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При управлении архитектуры планируется создать службу градостроительного кадастра. Соответствующий проект решения вынесен на сессию городского совета.
На заседании депутатской комиссии по вопросам депутатской деятельности, законности и правопорядка 28 марта и. о. начальника управления архитектуры Александр Пахомов объяснил, что создание служб градостроительного кадастра в органах местного самоуправления предусмотрено статьей 22 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности», который был принят еще в феврале 2011 г.
«В течение многих лет мы включали в план работы городского совета создание данной службы. Но понимали, что при отсутствии программно-технического обеспечения это будет просто формальность», - объяснил он, подчеркнув, что необходимое оборудование стоит достаточно дорого. Теперь же, благодаря инвестиционному проекту Госфонда регионального развития, у города появилась возможность получить его безвозмездно.
Приглашенный на заседание заместитель начальника областного управления архитектуры Василий Теклюк рассказал, что на уровне области создание кадастра началось еще в 2012 году. В частности, было определено, с помощью каких программно-технических комплексов будет вестись эта работа. Для создания кадастровых служб на местах удалось привлечь деньги ГФРР в сумме 10 миллионов гривен, из которых к настоящему времени освоено меньше половины. За эти средства были приобретены 15 автоматизированных рабочих мест, которые передадут местным администрациям. При этом Теклюк подчеркнул, что стоимость одного рабочего места составляет около 160 тысяч гривен. Необходимым условием для получения оборудования является наличие профильной службы, которую и планируется создать в городе в количестве двух штатных единиц. Они будут заниматься внесением в электронную базу результатов топографических съемок и других данных о территории города и расположенных на ней объектах, в том числе из имеющихся только в бумажном варианте, выдачей кадастровых справок гражданам и выполнять массу других функций.
По словам Василия Теклюка, возможности использования градостроительного кадастра довольно обширны. К примеру, с его помощью можно осуществлять зонирование территории города, сведя к минимуму влияние на этот процесс человеческого фактора. «Система не позволит выдать градостроительные условия и ограничения там, где это не положено, и на то, что не положено. Если вы хотите построить гараж на месте, где генпланом предусмотрено строительство индивидуальных жилых домов, система не даст этого сделать», - объяснил заместитель главного архитектора области.
Система управления градостроительным кадастром принесет пользу и коммунальным службам — например, с ее помощью можно оптимизировать маршруты движения коммунальной техники. Доступ к кадастру будет открыт и для широкого использования. Так, каждый житель города сможет увидеть, предназначен для ли застройки тот или иной участок. «Но самое главное в системе то, что она позволяет проводить глубокие аналитические операции, на основании которых возможно принятие правильных решений», - подчеркнул Василий Теклюк.
Градостроительный кадастр — это система хранения и использования геопространственных данных о территории, административно-территориальных единицах, экологических, инженерно-геологических условиях и т.д. Градостроительный кадастр является синтезированной системой, включающей в себя как информацию о территориях и архитектурных объектах, так и полную справочную информацию по планированию территорий и проектированию объектов градостроительства: государственные строительные нормы, строительные стандарты и правила, местные правила застройки и т.п. Градостроительный кадастр строится как открытая и общедоступная информационная система, за исключением сведений, которые относятся к информации с ограниченным доступом.
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При управлении архитектуры планируется создать службу градостроительного кадастра. Соответствующий проект решения вынесен на сессию городского совета.