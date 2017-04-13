В Шелковичном парке началась большая уборка

31 марта и 1 апреля в Шелковичном парке было довольно людно. Поучаствовать в общегородском субботнике пришли представители многих городских учреждений и организаций. Наиболее массовым был первый день уборки, в котором приняли участие студенты аграрного и энергостроительного техникумов, трудовые коллективы учреждений культуры и внешкольного образования, сотрудники исполкома и коммунальных предприятий – «Славгорводоканал», «Водопонижение», «СТрУ», КАТП. Наравне с бюджетной сферой над благоустройством парка трудились представители частных предприятий и общественных организаций.

Второй день субботника был менее людным, в нем преимущественно принимали участие общественные формирования: спортивный клуб «Беркут», организация «ПРОмир», городская ячейка Национального союза журналистов Украины, активисты других объединений и просто неравнодушные жители города. За два дня участники экологической акции успели выполнить приличный объем работ: убрали сухостой и опавшую листву на самых посещаемых участках парковой территории, очистили от пластиковых бутылок и другого мусора часть каналов, а также соединили с дренажной системой водоем, выкопанный в конце прошлого года в северо-восточном секторе Шелковичного парка. После обустройства волонтерами дополнительного канала уровень воды в нем снизился на 15-20 см.

Обращаем внимание славянцев, что уже со следующих выходных инициативная группа по развитию Шелковичного парка приглашает жителей и гостей города на старт общественного проекта «Кино под открытым небом». Кинопоказы пройдут 8 и 9 апреля на открытой эстраде, начало – 19:00.