В Шелковичном парке началась большая уборка

|4 апреля 2017
|Просмотров: 238
|
В рамках двухмесячника по благоустройству, объявленного в Славянске в начале марта, на территории центрального городского парка состоялась двухдневная экологическая акция.
31 марта и 1 апреля в Шелковичном парке было довольно людно. Поучаствовать в общегородском субботнике пришли представители многих городских учреждений и организаций. Наиболее массовым был первый день уборки, в котором приняли участие студенты аграрного и энергостроительного техникумов, трудовые коллективы учреждений культуры и внешкольного образования, сотрудники исполкома и коммунальных предприятий – «Славгорводоканал», «Водопонижение», «СТрУ», КАТП. Наравне с бюджетной сферой над благоустройством парка трудились представители частных предприятий и общественных организаций.
Второй день субботника был менее людным, в нем преимущественно принимали участие общественные формирования: спортивный клуб «Беркут», организация «ПРОмир», городская ячейка Национального союза журналистов Украины, активисты других объединений и просто неравнодушные жители города. За два дня участники экологической акции успели выполнить приличный объем работ: убрали сухостой и опавшую листву на самых посещаемых участках парковой территории, очистили от пластиковых бутылок и другого мусора часть каналов, а также соединили с дренажной системой водоем, выкопанный в конце прошлого года в северо-восточном секторе Шелковичного парка. После обустройства волонтерами дополнительного канала уровень воды в нем снизился на 15-20 см.
Обращаем внимание славянцев, что уже со следующих выходных инициативная группа по развитию Шелковичного парка приглашает жителей и гостей города на старт общественного проекта «Кино под открытым небом». Кинопоказы пройдут 8 и 9 апреля на открытой эстраде, начало – 19:00.
13 апреля 2017
• «Таких вкусных куличей, как в «Браво», дома не приготовишь»
• Давайте вернем Славянску часть утраченной истории
• Часовня и старое кладбище должны быть восстановлены
• Трагическая дата в истории Славянска – 12 апреля 2014 года
• «Теплица» отметила новоселье авангардным спектаклем
• Что будет праздновать Вадим Лях 9 мая
12 апреля 2017
• Как идут дела с инфраструктурными проектами
• О прививках и доступных лекарствах
• Отопительный сезон в Славянске окончен
• Самовольное строительство обходится дорого
• В Славянске начали ремонтировать дороги
• За кражи из дворов директор жэка предложил отправлять копать землю в зону АТО
• Славянские «вольники» собрали урожай из 10 медалей
11 апреля 2017
• Жители навели чистоту в Славянске
• Учить плаванию в открытых водоемах славянских детей не будут
• На центральном рынке Славянска разливали «паленый» алкоголь
10 апреля 2017
• Владимир Прытков стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе
• Спортсмены БК «Триада» завоевали девять наград на Кубке Европы по хортингу
• Чемпионат Украины по рукопашному бою: у Шульги - «золото», у Мальцевой – «бронза»
9 апреля 2017
• Пятое чемпионство ХК «Донбасс»
• Тройной триумф украинских боксеров за океаном
7 апреля 2017
• Пособия по потере кормильца будут назначать, даже если умерший не имел страхового стажа
• «Славгорводоканал» обзавелся новой установкой для поверки счетчиков
• Куда исчез металлолом со двора «Славгорводоканала»
• «Славянский счет» - сколько стоит правда
• Полиция ищет злоумышленников, ограбивших интернат
• Суд по заммэра Славянска перенесли
• Славянские предприниматели требуют защитить их от «рейдерского захвата»
6 апреля 2017
— 13 апреля 2017 —
Образовательный проект «Музей открыт на ремонт», реализованный на базе Славянского краеведческого музея, породил несколько новых инициатив. Одна из них касается старого городского кладбища, расположенного между улицами Одесской и Шевченко.
— 13 апреля 2017 —
Идея наведения порядка на старом городском кладбище для Славянска не нова. Еще в 2004 году, будучи городским головой, экс-мэр Анатолий Левит пытался осуществить реконструкцию древнего погоста. Управление архитектуры даже разработало специальный проект.
— 12 апреля 2017 —
Мэр Славянска решил еженедельно отслеживать ход реализации инфраструктурных проектов, на которые городу были выделены двести миллионов гривен за счет средств, перемещенных с неподконтрольной части Донецкой области.
— 12 апреля 2017 —
Директор БТИ предостерег граждан от самовольного строительства.
Приветствую, гость! Вход
13 апреля 2017
• «Таких вкусных куличей, как в «Браво», дома не приготовишь»
• Давайте вернем Славянску часть утраченной истории
• Часовня и старое кладбище должны быть восстановлены
• Трагическая дата в истории Славянска – 12 апреля 2014 года
• «Теплица» отметила новоселье авангардным спектаклем
• Что будет праздновать Вадим Лях 9 мая
12 апреля 2017
• Как идут дела с инфраструктурными проектами
• О прививках и доступных лекарствах
• Отопительный сезон в Славянске окончен
• Самовольное строительство обходится дорого
• В Славянске начали ремонтировать дороги
• За кражи из дворов директор жэка предложил отправлять копать землю в зону АТО
• Славянские «вольники» собрали урожай из 10 медалей
11 апреля 2017
• Жители навели чистоту в Славянске
• Учить плаванию в открытых водоемах славянских детей не будут
• На центральном рынке Славянска разливали «паленый» алкоголь
10 апреля 2017
• Владимир Прытков стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе
• Спортсмены БК «Триада» завоевали девять наград на Кубке Европы по хортингу
• Чемпионат Украины по рукопашному бою: у Шульги - «золото», у Мальцевой – «бронза»
9 апреля 2017
• Пятое чемпионство ХК «Донбасс»
• Тройной триумф украинских боксеров за океаном
7 апреля 2017
• Пособия по потере кормильца будут назначать, даже если умерший не имел страхового стажа
• «Славгорводоканал» обзавелся новой установкой для поверки счетчиков
• Куда исчез металлолом со двора «Славгорводоканала»
• «Славянский счет» - сколько стоит правда
• Полиция ищет злоумышленников, ограбивших интернат
• Суд по заммэра Славянска перенесли
• Славянские предприниматели требуют защитить их от «рейдерского захвата»
6 апреля 2017
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Шелковичном парке началась большая уборка»
В рамках двухмесячника по благоустройству, объявленного в Славянске в начале марта, на территории центрального городского парка состоялась двухдневная экологическая акция.