 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex





Loading...

Фотофакт

С незапамятных времен

Общий субботник намечен на 8 апреля

Антон Скворцов
4 апреля 2017 Просмотров: 264 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Общегородской субботник, который планировалось провести в День окружающей среды - 15 апреля, перенесен на неделю раньше и назначен на 8 апреля.

Об этом сообщил начальник УЖКХ Андрей Чичкан. По его словам, соответствующее распоряжение поступило из департамента жилкоммунхоза Донецкой облгосадминистрации. По всей видимости, это связано с тем, что на 16 апреля в этом году приходится Пасха.  

В свою очередь, городской голова Вадим Лях проинформировал подчиненных о том, что на субботнике они вместе с молодежью будут убирать посадку в микрорайоне Артема. «Остальные по возможности и по желанию подключаются. Коммунальные предприятия в том числе», - отметил он. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

  • За минувшую неделю «Славгорводоканал» ликвидировал 54 аварийных ситуации на водопроводных сетях и 40 канализационных засоров. 
  • Среднесуточный объем водоснабжения в отчетном периоде составил  24,3 тысячи метров кубических (на позапрошлой неделе - 23,7 кубометров). 19,4 тысячи м3 на город было подано ОКП «Компания «Вода Донбасса», 4,9 - фильтровальной станцией водоканала. 
  • По данным ГСЧС, в Славянске случилось 15 пожаров, девять из которых - по причине возгорания сухой растительности. На улице Батюка (в районе котельной на ЦНИЛе) обнаружены и обезврежены три ручные гранаты. 
  • По информации КАТП, на прошлой неделе огнем повреждены два пластиковых мусорных контейнера. Один из них, в переулке Виноградном, отремонтировали и вновь пустили в эксплуатацию.  
  • Городской голова Вадим Лях сообщил, что благодаря покупке фрезы, деньги на которую выделены очередной сессией, уже в мае КП «Водопонижение» сможет самостоятельно приступить к текущему ремонту дорог.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

13 апреля 2017

«Таких вкусных куличей, как в «Браво», дома не приготовишь»

Давайте вернем Славянску часть утраченной истории

Часовня и старое кладбище должны быть восстановлены

С незапамятных времен

Трагическая дата в истории Славянска – 12 апреля 2014 года

«Теплица» отметила новоселье авангардным спектаклем

Что будет праздновать Вадим Лях 9 мая

В сухом остатке

12 апреля 2017

Как идут дела с инфраструктурными проектами

О прививках и доступных лекарствах

Отопительный сезон в Славянске окончен

Самовольное строительство обходится дорого

В Славянске начали ремонтировать дороги

За кражи из дворов директор жэка предложил отправлять копать землю в зону АТО

Славянские «вольники» собрали урожай из 10 медалей

11 апреля 2017

Жители навели чистоту в Славянске

Учить плаванию в открытых водоемах славянских детей не будут

На центральном рынке Славянска разливали «паленый» алкоголь

10 апреля 2017

Владимир Прытков стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе

Спортсмены БК «Триада» завоевали девять наград на Кубке Европы по хортингу

Чемпионат Украины по рукопашному бою: у Шульги - «золото», у Мальцевой – «бронза»

9 апреля 2017

Пятое чемпионство ХК «Донбасс»

Тройной триумф украинских боксеров за океаном

7 апреля 2017

Пособия по потере кормильца будут назначать, даже если умерший не имел страхового стажа

«Славгорводоканал» обзавелся новой установкой для поверки счетчиков

Куда исчез металлолом со двора «Славгорводоканала»

«Славянский счет» - сколько стоит правда

Полиция ищет злоумышленников, ограбивших интернат

Суд по заммэра Славянска перенесли

Славянские предприниматели требуют защитить их от «рейдерского захвата»

6 апреля 2017

Славянск пернатый: совы, сойки, фазаны, лебеди

Также в разделе

Давайте вернем Славянску часть утраченной истории

— 13 апреля 2017 —

Образовательный проект «Музей открыт на ремонт», реализованный на базе Славянского краеведческого музея, породил несколько новых инициатив. Одна из них касается старого городского кладбища, расположенного между улицами Одесской и Шевченко.

Читать далее ⇒

Часовня и старое кладбище должны быть восстановлены

— 13 апреля 2017 —

Идея наведения порядка на старом городском кладбище для Славянска не нова. Еще в 2004 году, будучи городским головой, экс-мэр Анатолий Левит пытался осуществить реконструкцию древнего погоста. Управление архитектуры даже разработало специальный проект.

Читать далее ⇒

Как идут дела с инфраструктурными проектами

— 12 апреля 2017 —

Мэр Славянска решил еженедельно отслеживать ход реализации инфраструктурных проектов, на которые городу были выделены двести миллионов гривен за счет средств, перемещенных с неподконтрольной части Донецкой области.

Читать далее ⇒

Самовольное строительство обходится дорого

— 12 апреля 2017 —

Директор БТИ предостерег граждан от самовольного строительства.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Общий субботник намечен на 8 апреля»

Общегородской субботник, который планировалось провести в День окружающей среды - 15 апреля, перенесен на неделю раньше и назначен на 8 апреля.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

«Таких вкусных куличей, как в «Браво», дома не приготовишь»

Трагическая дата в истории Славянска – 12 апреля 2014 года

«Теплица» отметила новоселье авангардным спектаклем

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

На центральном рынке Славянска разливали «паленый» алкоголь

Полиция ищет злоумышленников, ограбивших интернат

Суд по заммэра Славянска перенесли

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

О прививках и доступных лекарствах

Отопительный сезон в Славянске окончен

Бесплатные лекарства будут доступны в 4 аптеках Славянска

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

В сухом остатке

Рожденные эволюцией

Адресный стон

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Славянские «вольники» собрали урожай из 10 медалей

Владимир Прытков стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе

Спортсмены БК «Триада» завоевали девять наград на Кубке Европы по хортингу

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

13 апреля 2017

«Таких вкусных куличей, как в «Браво», дома не приготовишь»

Давайте вернем Славянску часть утраченной истории

Часовня и старое кладбище должны быть восстановлены

С незапамятных времен

Трагическая дата в истории Славянска – 12 апреля 2014 года

«Теплица» отметила новоселье авангардным спектаклем

Что будет праздновать Вадим Лях 9 мая

В сухом остатке

12 апреля 2017

Как идут дела с инфраструктурными проектами

О прививках и доступных лекарствах

Отопительный сезон в Славянске окончен

Самовольное строительство обходится дорого

В Славянске начали ремонтировать дороги

За кражи из дворов директор жэка предложил отправлять копать землю в зону АТО

Славянские «вольники» собрали урожай из 10 медалей

11 апреля 2017

Жители навели чистоту в Славянске

Учить плаванию в открытых водоемах славянских детей не будут

На центральном рынке Славянска разливали «паленый» алкоголь

10 апреля 2017

Владимир Прытков стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе

Спортсмены БК «Триада» завоевали девять наград на Кубке Европы по хортингу

Чемпионат Украины по рукопашному бою: у Шульги - «золото», у Мальцевой – «бронза»

9 апреля 2017

Пятое чемпионство ХК «Донбасс»

Тройной триумф украинских боксеров за океаном

7 апреля 2017

Пособия по потере кормильца будут назначать, даже если умерший не имел страхового стажа

«Славгорводоканал» обзавелся новой установкой для поверки счетчиков

Куда исчез металлолом со двора «Славгорводоканала»

«Славянский счет» - сколько стоит правда

Полиция ищет злоумышленников, ограбивших интернат

Суд по заммэра Славянска перенесли

Славянские предприниматели требуют защитить их от «рейдерского захвата»

6 апреля 2017

Славянск пернатый: совы, сойки, фазаны, лебеди

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top