Общий субботник намечен на 8 апреля

Общегородской субботник, который планировалось провести в День окружающей среды - 15 апреля, перенесен на неделю раньше и назначен на 8 апреля.

Об этом сообщил начальник УЖКХ Андрей Чичкан. По его словам, соответствующее распоряжение поступило из департамента жилкоммунхоза Донецкой облгосадминистрации. По всей видимости, это связано с тем, что на 16 апреля в этом году приходится Пасха.

В свою очередь, городской голова Вадим Лях проинформировал подчиненных о том, что на субботнике они вместе с молодежью будут убирать посадку в микрорайоне Артема. «Остальные по возможности и по желанию подключаются. Коммунальные предприятия в том числе», - отметил он.

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