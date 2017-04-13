В поликлинике ж.-д. больницы включат лифт

В железнодорожной поликлинике уже несколько месяцев не работает лифт, что создает существенные неудобства для пациентов-пенсионеров.

Комментируя озвученную проблему, начальник участка по обслуживанию лифтов Григорий Погорелов объяснил, что лифт был выключен из-за приостановки действия договора на обслуживание. По его словам, причиной этого стал капитальный ремонт здания.

В свою очередь, Вадим Лях решил пойти навстречу посетителям медучреждения и поручил включить подъемник.