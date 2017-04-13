Жители Машмета продолжают жаловаться на напряжение

На совещание вновь пришли жители улицы Карпинского с жалобой на напряжение в электросети. До этого они уже дважды обращались к городским властям с просьбой решить проблему, но пока процесс с мертвой точки не сдвинулся.

Начальник Славянского РЭСа Виталий Колесник в очередной раз напомнил, что предприятие сделать ничего не может, поскольку электросети не числятся у него на балансе и считаются бесхозными. Чтобы передать провода РЭСу, их вначале должна обследовать комиссия из числа профильных специалистов исполкома, а затем горсовет примет их в коммунальную собственность. Вадим Лях поручил провести все эти процедуры в течение апреля.

А вот с передачей сетей энергопоставщику может возникнуть заминка: Виталий Колесник объяснил, что соответствующее решение будет приниматься на уровне «Донецкоблэнерго», а там такие дела быстро не решаются.