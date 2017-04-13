Работают ли в Славянске пылесос и грейдер

На аппаратном совещании 4 апреля городской голова прокомментировал вопрос активиста общественной организации «Славянская сечь» Василия Хоменко о том, выезжала ли хоть раз на улицы города спецтехника, купленная в прошлом году за деньги городского бюджета, - дорожно-уборочная машина и грейдер.

Автомобиль-пылесос был куплен в расчете на то, объяснил Вадим Лях, что город получит 140 миллионов гривен на капитальный ремонт улиц — такие обещания, по его словам, звучали «четко и долго». Со своей стороны, город приобрел машину для уборки новых дорог, но они так и не появились — в финансировании дорожно-строительных работ за счет инвестиционных средств Славянску было отказано.

Тем не менее, уверяет мэр, пылесос и без того работает каждый день. Правда, увидеть его можно только ранним утром, с 5 до 7 часов — коммунальщики стараются подмести обочины, пока вдоль них не наставили машин. Поэтому всем желающим понаблюдать за работой «форда» Вадим Лях советует просыпаться пораньше.

Грейдеровку же мэр обещает начать сразу же, как только КП «Водопонижение» приобретет шлак для подсыпки — для этой цели горсовет выделил 100 тысяч гривен. Без этого, по его словам, выравнивание грунтовых дорог не имеет смысла. Ориентировочно, грейдеровка должна начаться уже на следующей неделе.