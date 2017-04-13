Работают ли в Славянске пылесос и грейдер

|5 апреля 2017
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На аппаратном совещании 4 апреля городской голова прокомментировал вопрос активиста общественной организации «Славянская сечь» Василия Хоменко о том, выезжала ли хоть раз на улицы города спецтехника, купленная в прошлом году за деньги городского бюджета, - дорожно-уборочная машина и грейдер.
Автомобиль-пылесос был куплен в расчете на то, объяснил Вадим Лях, что город получит 140 миллионов гривен на капитальный ремонт улиц — такие обещания, по его словам, звучали «четко и долго». Со своей стороны, город приобрел машину для уборки новых дорог, но они так и не появились — в финансировании дорожно-строительных работ за счет инвестиционных средств Славянску было отказано.
Тем не менее, уверяет мэр, пылесос и без того работает каждый день. Правда, увидеть его можно только ранним утром, с 5 до 7 часов — коммунальщики стараются подмести обочины, пока вдоль них не наставили машин. Поэтому всем желающим понаблюдать за работой «форда» Вадим Лях советует просыпаться пораньше.
Грейдеровку же мэр обещает начать сразу же, как только КП «Водопонижение» приобретет шлак для подсыпки — для этой цели горсовет выделил 100 тысяч гривен. Без этого, по его словам, выравнивание грунтовых дорог не имеет смысла. Ориентировочно, грейдеровка должна начаться уже на следующей неделе.
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• «Теплица» отметила новоселье авангардным спектаклем
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• Отопительный сезон в Славянске окончен
• Самовольное строительство обходится дорого
• В Славянске начали ремонтировать дороги
• За кражи из дворов директор жэка предложил отправлять копать землю в зону АТО
• Славянские «вольники» собрали урожай из 10 медалей
11 апреля 2017
• Жители навели чистоту в Славянске
• Учить плаванию в открытых водоемах славянских детей не будут
• На центральном рынке Славянска разливали «паленый» алкоголь
10 апреля 2017
• Владимир Прытков стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе
• Спортсмены БК «Триада» завоевали девять наград на Кубке Европы по хортингу
• Чемпионат Украины по рукопашному бою: у Шульги - «золото», у Мальцевой – «бронза»
9 апреля 2017
• Пятое чемпионство ХК «Донбасс»
• Тройной триумф украинских боксеров за океаном
7 апреля 2017
• Пособия по потере кормильца будут назначать, даже если умерший не имел страхового стажа
• «Славгорводоканал» обзавелся новой установкой для поверки счетчиков
• Куда исчез металлолом со двора «Славгорводоканала»
• «Славянский счет» - сколько стоит правда
• Полиция ищет злоумышленников, ограбивших интернат
• Суд по заммэра Славянска перенесли
• Славянские предприниматели требуют защитить их от «рейдерского захвата»
6 апреля 2017
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Комментарии к статье «Работают ли в Славянске пылесос и грейдер»
На аппаратном совещании 4 апреля городской голова прокомментировал вопрос активиста общественной организации «Славянская сечь» Василия Хоменко о том, выезжала ли хоть раз на улицы города спецтехника, купленная в прошлом году за деньги городского бюджета, - дорожно-уборочная машина и грейдер.