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Фотофакт

С незапамятных времен

Будут ли в Славянске белить деревья и бордюры - вопрос остается открытым

Светлана Вьюниченко
5 апреля 2017 Просмотров: 742 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В нынешнем году в Киеве не будут белить известью деревья и бордюры. Такое распоряжение выдал департамент благоустройства столичной госадминистрации. Его руководитель Андрей Фищук назвал побелку «советской привычкой» и предложил жителям сообщать о нарушениях непосредственно в мэрию.

Собственно говоря, запрет белить известью деревья и малые архитектурные формы действует по всей территории страны еще с апреля 2006 года. Это прописано в пункте 9.1.17 «Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины», принятых Министерством строительства, архитектуры и жилищного-коммунального хозяйства. Поэтому коммунальные службы Славянска (да и не только Славянска), которые настойчиво продолжают весеннюю побелку, нарушают приказ профильного министерства. Правда, стоит добавить, что никакого наказания в вышеуказанном документе за это не предусмотрено. 

Будут ли в этом году славянские коммунальники перенимать опыт киевских коллег, пока неясно. Начальник УЖКХ Андрей Чичкан рассказал, что о решении столичной мэрии знает, но почему инициатива была проявлена именно в нынешнем сезоне, ему неясно.

- На общегородском субботнике 8 апреля белить деревья и бордюры мы пока не будем. Как действовать дальше, покажет время, - объяснил чиновник. 

Профильный заместитель городского головы Дмитрий Диденко также пока не имеет четкой позиции по данному вопросу и планирует проконсультироваться с начальником экологической службы. В то же время он отметил, что ничего плохого в традиционной побелке не находит.  

Это мнение разделили и жители города, принявшие участие в мини-опросе, проведенном журналистами «ТВ плюс». По словам горожан, побеленные деревья придают Славянску праздничный вид и борются с вредными насекомыми.

«Каждая хозяйка убирает жилье к Пасхе или майским праздникам. Почему же не делать этого во всем городе?», «побелка освежает улицы после зимы», «побелка защищает деревья от насекомых-вредителей», «кора деревьев не будет трескаться от жаркого солнца». Такие доводы выдвинули славянцы. Правда, как именно известка защитит от солнца и гусениц бетонные бордюры, граждане не сообщили. Среди ответов попадались и такие, которые уходят корнями в далекое прошлое. «Испокон веков в Украине было принято белить хаты к праздникам. А мы таким образом поддерживаем традиции», - считают некоторые славянцы.

 P.S.:  Как показывает многолетняя практика, любая побелка держится на бордюрах и деревьях до первого дождя, потому что известка, разведенная с водой, подчиняется законам физики.

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Комментарии к статье «Будут ли в Славянске белить деревья и бордюры - вопрос остается открытым»

В нынешнем году в Киеве не будут белить известью деревья и бордюры. Такое распоряжение выдал департамент благоустройства столичной госадминистрации. Его руководитель Андрей Фищук назвал побелку «советской привычкой» и предложил жителям сообщать о нарушениях непосредственно в мэрию.

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Alex Zajw, 07.04.2017 05:05
Умный закон издал Андрей Фищук, но некоторые невежды пытаются препятствовать ему. В нашем городе в этом году даже известь стали бесплатно раздавать, лишь бы продолжать свои безумные традиции и следовать по-старинке, тяжело устои и привычки менять, даже если они и вредные. А осенью подобное происходит со сжиганием листвы... Наверное стоит интеллект народа повышать и мышление должно быть более гибким...

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