Новое расписание поездов через станцию Славянск

Одно из новшеств касается поездов №123/124 «Киев-Константиновка» и «Константиновка-Киев». В соответствии с решением «Укрзалізниці» этот поезд перестал заходить на основную станцию города, ограничившись остановкой на станции Славкурорт. По словам Елены Иванковой, сделано это из двух соображений. Во-первых, для сокращения эксплуатационных расходов транспортной компании. Во-вторых, для уменьшения времени следования поезда - теперь состав будет прибывать в Киев не в 09:20, а в 08:16, что более удобно для пассажиров. Кроме того, изменился график движения поездов № 091 НШ/092 НШ «Одесса-Константиновка» и «Константиновка-Одесса». С 13 апреля эти поезда будут ходить не по четным числам, а ежедневно. Расписание движения поездов по станциям Славянск и Славкурорт смотрите здесь.

Произошли изменения и в расписании пригородных электропоездов. Так, с 26 марта введен новый маршрут № 6256/6333 «Славянск-Лозовая-Покровск», который соединит три области: Донецкую, Харьковскую и Днепропетровскую. Это значительно разгрузит пассажирский поток в Лозовском направлении, считает начальник вокзала. Обращаем внимание пассажиров, что с 5 апреля также изменилось расписание движения электропоездов № 6002 «Фенольная-Изюм» и № 6074/6075 «Славянск-Курдюмовка». Уточненное расписание пассажирского ж.-д. транспорта, следующего через станции Славянск и Славкурорт, приводим ниже.

Внимание, ремонт!

Руководство железнодорожного вокзала станции Славянск обращает внимание пассажиров, что с 3 по 8 апреля в связи с проведением ремонтных работ пригородные электропоезда №6011/6012 «Лиман-Фенольная», №6005 «Гусаровка-Фенольная», №6255 «Славянск-Фенольная», №6006 «Фенольная-Гавриловка», №6242 «Фенольная-Лиман» и №6250 «Фенольная-Близнецы» будут следовать только до станции Константиновка.