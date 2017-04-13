 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex





Loading...

Фотофакт

С незапамятных времен

Новое расписание поездов через станцию Славянск

Павел Коротенко
5 апреля 2017 Просмотров: 1826 Нравится: 2 | Не нравится: 0  

В последних числах марта «Укрзалізниця» внесла некоторые изменения в графики движения электричек и поездов дальнего следования, проходящих через станцию Славянск. О деталях нововведений журналистам «ТВ плюс» рассказала начальник Славянского железнодорожного вокзала Елена Иванкова.

Одно из новшеств касается поездов №123/124 «Киев-Константиновка» и «Константиновка-Киев». В соответствии с решением «Укрзалізниці» этот поезд перестал заходить на основную станцию города, ограничившись остановкой на станции Славкурорт. По словам Елены Иванковой, сделано это из двух соображений. Во-первых, для сокращения эксплуатационных расходов транспортной компании. Во-вторых, для уменьшения времени следования поезда - теперь состав будет прибывать в Киев не в 09:20, а в 08:16, что более удобно для пассажиров. Кроме того, изменился график движения поездов № 091 НШ/092 НШ «Одесса-Константиновка» и «Константиновка-Одесса». С 13 апреля эти поезда будут ходить не по четным числам, а ежедневно. Расписание движения поездов по станциям Славянск и Славкурорт смотрите здесь.

Произошли изменения и в расписании пригородных электропоездов. Так, с 26 марта введен новый маршрут № 6256/6333 «Славянск-Лозовая-Покровск», который соединит три области: Донецкую, Харьковскую и Днепропетровскую. Это значительно разгрузит пассажирский поток в Лозовском направлении, считает начальник вокзала. Обращаем внимание пассажиров, что с 5 апреля также изменилось расписание движения электропоездов № 6002 «Фенольная-Изюм» и № 6074/6075 «Славянск-Курдюмовка». Уточненное расписание пассажирского ж.-д. транспорта, следующего через станции Славянск и Славкурорт, приводим ниже.

Внимание, ремонт!

Руководство железнодорожного вокзала станции Славянск обращает внимание пассажиров, что с 3 по 8 апреля в связи с проведением ремонтных работ пригородные электропоезда №6011/6012 «Лиман-Фенольная», №6005 «Гусаровка-Фенольная», №6255 «Славянск-Фенольная», №6006 «Фенольная-Гавриловка», №6242 «Фенольная-Лиман» и №6250 «Фенольная-Близнецы» будут следовать только до станции Константиновка.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

13 апреля 2017

«Таких вкусных куличей, как в «Браво», дома не приготовишь»

Давайте вернем Славянску часть утраченной истории

Часовня и старое кладбище должны быть восстановлены

С незапамятных времен

Трагическая дата в истории Славянска – 12 апреля 2014 года

«Теплица» отметила новоселье авангардным спектаклем

Что будет праздновать Вадим Лях 9 мая

В сухом остатке

12 апреля 2017

Как идут дела с инфраструктурными проектами

О прививках и доступных лекарствах

Отопительный сезон в Славянске окончен

Самовольное строительство обходится дорого

В Славянске начали ремонтировать дороги

За кражи из дворов директор жэка предложил отправлять копать землю в зону АТО

Славянские «вольники» собрали урожай из 10 медалей

11 апреля 2017

Жители навели чистоту в Славянске

Учить плаванию в открытых водоемах славянских детей не будут

На центральном рынке Славянска разливали «паленый» алкоголь

10 апреля 2017

Владимир Прытков стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе

Спортсмены БК «Триада» завоевали девять наград на Кубке Европы по хортингу

Чемпионат Украины по рукопашному бою: у Шульги - «золото», у Мальцевой – «бронза»

9 апреля 2017

Пятое чемпионство ХК «Донбасс»

Тройной триумф украинских боксеров за океаном

7 апреля 2017

Пособия по потере кормильца будут назначать, даже если умерший не имел страхового стажа

«Славгорводоканал» обзавелся новой установкой для поверки счетчиков

Куда исчез металлолом со двора «Славгорводоканала»

«Славянский счет» - сколько стоит правда

Полиция ищет злоумышленников, ограбивших интернат

Суд по заммэра Славянска перенесли

Славянские предприниматели требуют защитить их от «рейдерского захвата»

6 апреля 2017

Славянск пернатый: совы, сойки, фазаны, лебеди

Также в разделе

Давайте вернем Славянску часть утраченной истории

— 13 апреля 2017 —

Образовательный проект «Музей открыт на ремонт», реализованный на базе Славянского краеведческого музея, породил несколько новых инициатив. Одна из них касается старого городского кладбища, расположенного между улицами Одесской и Шевченко.

Читать далее ⇒

Часовня и старое кладбище должны быть восстановлены

— 13 апреля 2017 —

Идея наведения порядка на старом городском кладбище для Славянска не нова. Еще в 2004 году, будучи городским головой, экс-мэр Анатолий Левит пытался осуществить реконструкцию древнего погоста. Управление архитектуры даже разработало специальный проект.

Читать далее ⇒

Как идут дела с инфраструктурными проектами

— 12 апреля 2017 —

Мэр Славянска решил еженедельно отслеживать ход реализации инфраструктурных проектов, на которые городу были выделены двести миллионов гривен за счет средств, перемещенных с неподконтрольной части Донецкой области.

Читать далее ⇒

Самовольное строительство обходится дорого

— 12 апреля 2017 —

Директор БТИ предостерег граждан от самовольного строительства.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Новое расписание поездов через станцию Славянск»

В последних числах марта «Укрзалізниця» внесла некоторые изменения в графики движения электричек и поездов дальнего следования, проходящих через станцию Славянск. О деталях нововведений журналистам «ТВ плюс» рассказала начальник Славянского железнодорожного вокзала Елена Иванкова.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

«Таких вкусных куличей, как в «Браво», дома не приготовишь»

Трагическая дата в истории Славянска – 12 апреля 2014 года

«Теплица» отметила новоселье авангардным спектаклем

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

На центральном рынке Славянска разливали «паленый» алкоголь

Полиция ищет злоумышленников, ограбивших интернат

Суд по заммэра Славянска перенесли

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

О прививках и доступных лекарствах

Отопительный сезон в Славянске окончен

Бесплатные лекарства будут доступны в 4 аптеках Славянска

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

В сухом остатке

Рожденные эволюцией

Адресный стон

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Славянские «вольники» собрали урожай из 10 медалей

Владимир Прытков стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе

Спортсмены БК «Триада» завоевали девять наград на Кубке Европы по хортингу

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

13 апреля 2017

«Таких вкусных куличей, как в «Браво», дома не приготовишь»

Давайте вернем Славянску часть утраченной истории

Часовня и старое кладбище должны быть восстановлены

С незапамятных времен

Трагическая дата в истории Славянска – 12 апреля 2014 года

«Теплица» отметила новоселье авангардным спектаклем

Что будет праздновать Вадим Лях 9 мая

В сухом остатке

12 апреля 2017

Как идут дела с инфраструктурными проектами

О прививках и доступных лекарствах

Отопительный сезон в Славянске окончен

Самовольное строительство обходится дорого

В Славянске начали ремонтировать дороги

За кражи из дворов директор жэка предложил отправлять копать землю в зону АТО

Славянские «вольники» собрали урожай из 10 медалей

11 апреля 2017

Жители навели чистоту в Славянске

Учить плаванию в открытых водоемах славянских детей не будут

На центральном рынке Славянска разливали «паленый» алкоголь

10 апреля 2017

Владимир Прытков стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе

Спортсмены БК «Триада» завоевали девять наград на Кубке Европы по хортингу

Чемпионат Украины по рукопашному бою: у Шульги - «золото», у Мальцевой – «бронза»

9 апреля 2017

Пятое чемпионство ХК «Донбасс»

Тройной триумф украинских боксеров за океаном

7 апреля 2017

Пособия по потере кормильца будут назначать, даже если умерший не имел страхового стажа

«Славгорводоканал» обзавелся новой установкой для поверки счетчиков

Куда исчез металлолом со двора «Славгорводоканала»

«Славянский счет» - сколько стоит правда

Полиция ищет злоумышленников, ограбивших интернат

Суд по заммэра Славянска перенесли

Славянские предприниматели требуют защитить их от «рейдерского захвата»

6 апреля 2017

Славянск пернатый: совы, сойки, фазаны, лебеди

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top