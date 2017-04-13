Славянск пернатый: совы, сойки, фазаны, лебеди

В Славянске с недавних пор нередко можно встретить пернатых, которых еще несколько лет назад увидеть в черте города было проблематично. В центре гнездятся совы, в спальных микрорайонах наблюдаются сойки, местные озера облюбовали лебеди. Почему и от кого птицы бегут к человеческому жилью? Насколько комфортно и безопасно чувствуют они себя в многоэтажной застройке? Эти вопросы журналисты «ТВ плюс» задали биологу, преподавателю СКНАУ Наталье Человьян.

Совы как показатель благополучия экологии

Чаще всего сов славянцы встречают на центральной площади. Эти удивительные создания устраивают гнезда на старых ивах и порой разрешают себя сфотографировать. Несмотря на то, что совы - птицы ночные, фото с ними славянцы умудряются делать и белым днем.

В городе бытует мнение, что совы прилетели в Славянск из ближних лесов, спасаясь от войны. Однако биолог Человьян объясняет, что увидеть на площади их можно было задолго до начала боевых действий. Впервые бдительные граждане нашли совенка в центре города летом 2012 года.

- Тогда эта история наделала довольно много шума. Причем считалось, что птенец выпал из гнезда, и его нужно спасать. Скорее всего, он не выпал, а таким образом учился летать - для сов это свойственно. Если бы его оставили в покое, родители бы отыскали и не бросили малыша, - говорит преподаватель авиационного колледжа.

По ее сведениям, в Славянске водятся совы вида серая неясыть. Они охотно занимают дупла деревьев или старые вороньи гнезда. В городе эти птицы чувствуют себя довольно комфортно. Их появление означает, что экологическое состояние Славянска находится на высоком уровне, что, впрочем, неудивительно после остановки большинства заводов.

- Питаются совы грызунами. Увеличение количества птиц говорит о том, что дератизация проводится слабо, и эту работу стоило бы улучшить, - резюмирует биолог.

По ее словам, совы приносят несомненную пользу, поскольку взрослые особи способны охотиться не только на мышей, но и на крыс, которые переносят различные инфекции. Если грызунов станет меньше, совы, скорее всего, не улетят, а переключатся на воробьев.

Как известно, совы - ночные хищники. Их полет бесшумен, но именно неясыти могут издавать не уханье, а горловые звуки. Хотя, говорит биолог, рядовой славянец вряд ли отличит их рулады от гуленья голубей.

Сойки: много корма из ничего

Само название - лесная сойка - говорит о том, что птица должна обитать в зеленой чаще. Но в последние годы сойки отлично чувствуют себя в городе, выбирая для гнезд старые деревья в парках и скверах. Более того, сойки настолько перестали бояться людей, что иногда гнездятся прямо во дворах многоэтажек.

- Сойка - птица размером с галку. У нее яркое, с синевой, оперение, заметный широкий хохолок на голове и довольно длинный черный хвост. Далекие от орнитологии славянцы могут спутать ее с кукушкой, если, конечно, знают, как та выглядит, - говорит Наталья Человьян.

По смекалке сойка сравнима со скворцом. Она также умеет подражать различным звукам и даже человеческому голосу. Но обычно птица издает резкие кричащие звуки. Хотя под настроение может порадовать окружающих пением, похожим на звуки флейты.

- Сойки приспособились к жизни в городе. Во-первых, здесь легче прокормиться. Кроме комбикормового завода, элеватора, в Славянске имеются мусорные баки, где птицы обязательно найдут, чем поживиться. Хватает еды и на дачных участках, особенно заброшенных. Во-вторых, в городе меньше врагов. Кошки и собаки не могут так тихо подкрасться и ловко схватить за хвост свою жертву, как это делают животные в дикой природе, - объясняет биолог.

Фазаны: отстрел запрещен

С фазанами чаще сталкиваются славянцы, передвигающиеся на автомобилях по району. По их словам, эти обычно пугливые птицы, чуть ли не бросаются под колеса машин.

- Когда возвращаюсь в город со стороны Рыбхоза, часто вижу несколько тушек на дороге. Их очень много, просто нашествие какое-то, - говорит житель Славянска Денис Плешко.

Биологи объясняют «нашествие» просто. На территории Донецкой области уже три года запрещена охота. Поэтому лесная птица, чье поголовье ранее регулировалось отстрелом, расплодилась в больших количествах.

- Из-за этого корма в естественной среде обитания стало меньше, и пернатые потянулись в города. Но фазан действительно очень пугливый, поэтому из мусорного бака он есть не станет. А вот зерно, червей и насекомых с полей охотно подберет. Тем более, что сейчас большая часть пашен простаивает под паром, - объясняет Наталья Человьян.

По ее словам, кроме фазанов, на дороги часто выбегают куропатки. Но они менее крупные и заметные, поэтому производят не такое яркое впечатление.

Лебеди - практически местные обитатели

Лебеди на славянских водоемах стали явлением привычным. В этом году их видят на озерах возле САТУ, лиманах, Славкурорте.

- Лебеди - санитары водоемов, они чистят озера от мусора, который выбрасывают туда люди. Лебеди хорошо переносят наши зимы, им легко прокормиться. Главную опасность в городе для них представляет человек, - говорит биолог.

Летом 2015 года Наталья сама была очевидицей гибели птицы. На озере в центре города тогда жили трое лебедей - птичья семья. Самку, видимо, убили люди. Птенец еще не мог выжить без матери и также погиб. Его тельце лежало в воде, и отец плавал возле него, возможно, надеясь на чудо. По словам биолога, скорее всего, он не улетел на зиму. Но даже если и спасся в теплых краях, наверняка уже никогда не заведет себе новую пару, ведь лебеди моногамны.