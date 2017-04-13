Славянск пернатый: совы, сойки, фазаны, лебеди

|6 апреля 2017
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В Славянске с недавних пор нередко можно встретить пернатых, которых еще несколько лет назад увидеть в черте города было проблематично. В центре гнездятся совы, в спальных микрорайонах наблюдаются сойки, местные озера облюбовали лебеди. Почему и от кого птицы бегут к человеческому жилью? Насколько комфортно и безопасно чувствуют они себя в многоэтажной застройке? Эти вопросы журналисты «ТВ плюс» задали биологу, преподавателю СКНАУ Наталье Человьян.
Чаще всего сов славянцы встречают на центральной площади. Эти удивительные создания устраивают гнезда на старых ивах и порой разрешают себя сфотографировать. Несмотря на то, что совы - птицы ночные, фото с ними славянцы умудряются делать и белым днем.
В городе бытует мнение, что совы прилетели в Славянск из ближних лесов, спасаясь от войны. Однако биолог Человьян объясняет, что увидеть на площади их можно было задолго до начала боевых действий. Впервые бдительные граждане нашли совенка в центре города летом 2012 года.
- Тогда эта история наделала довольно много шума. Причем считалось, что птенец выпал из гнезда, и его нужно спасать. Скорее всего, он не выпал, а таким образом учился летать - для сов это свойственно. Если бы его оставили в покое, родители бы отыскали и не бросили малыша, - говорит преподаватель авиационного колледжа.
По ее сведениям, в Славянске водятся совы вида серая неясыть. Они охотно занимают дупла деревьев или старые вороньи гнезда. В городе эти птицы чувствуют себя довольно комфортно. Их появление означает, что экологическое состояние Славянска находится на высоком уровне, что, впрочем, неудивительно после остановки большинства заводов.
- Питаются совы грызунами. Увеличение количества птиц говорит о том, что дератизация проводится слабо, и эту работу стоило бы улучшить, - резюмирует биолог.
По ее словам, совы приносят несомненную пользу, поскольку взрослые особи способны охотиться не только на мышей, но и на крыс, которые переносят различные инфекции. Если грызунов станет меньше, совы, скорее всего, не улетят, а переключатся на воробьев.
Как известно, совы - ночные хищники. Их полет бесшумен, но именно неясыти могут издавать не уханье, а горловые звуки. Хотя, говорит биолог, рядовой славянец вряд ли отличит их рулады от гуленья голубей.
Само название - лесная сойка - говорит о том, что птица должна обитать в зеленой чаще. Но в последние годы сойки отлично чувствуют себя в городе, выбирая для гнезд старые деревья в парках и скверах. Более того, сойки настолько перестали бояться людей, что иногда гнездятся прямо во дворах многоэтажек.
- Сойка - птица размером с галку. У нее яркое, с синевой, оперение, заметный широкий хохолок на голове и довольно длинный черный хвост. Далекие от орнитологии славянцы могут спутать ее с кукушкой, если, конечно, знают, как та выглядит, - говорит Наталья Человьян.
По смекалке сойка сравнима со скворцом. Она также умеет подражать различным звукам и даже человеческому голосу. Но обычно птица издает резкие кричащие звуки. Хотя под настроение может порадовать окружающих пением, похожим на звуки флейты.
- Сойки приспособились к жизни в городе. Во-первых, здесь легче прокормиться. Кроме комбикормового завода, элеватора, в Славянске имеются мусорные баки, где птицы обязательно найдут, чем поживиться. Хватает еды и на дачных участках, особенно заброшенных. Во-вторых, в городе меньше врагов. Кошки и собаки не могут так тихо подкрасться и ловко схватить за хвост свою жертву, как это делают животные в дикой природе, - объясняет биолог.
С фазанами чаще сталкиваются славянцы, передвигающиеся на автомобилях по району. По их словам, эти обычно пугливые птицы, чуть ли не бросаются под колеса машин.
- Когда возвращаюсь в город со стороны Рыбхоза, часто вижу несколько тушек на дороге. Их очень много, просто нашествие какое-то, - говорит житель Славянска Денис Плешко.
Биологи объясняют «нашествие» просто. На территории Донецкой области уже три года запрещена охота. Поэтому лесная птица, чье поголовье ранее регулировалось отстрелом, расплодилась в больших количествах.
- Из-за этого корма в естественной среде обитания стало меньше, и пернатые потянулись в города. Но фазан действительно очень пугливый, поэтому из мусорного бака он есть не станет. А вот зерно, червей и насекомых с полей охотно подберет. Тем более, что сейчас большая часть пашен простаивает под паром, - объясняет Наталья Человьян.
По ее словам, кроме фазанов, на дороги часто выбегают куропатки. Но они менее крупные и заметные, поэтому производят не такое яркое впечатление.
Лебеди на славянских водоемах стали явлением привычным. В этом году их видят на озерах возле САТУ, лиманах, Славкурорте.
- Лебеди - санитары водоемов, они чистят озера от мусора, который выбрасывают туда люди. Лебеди хорошо переносят наши зимы, им легко прокормиться. Главную опасность в городе для них представляет человек, - говорит биолог.
Летом 2015 года Наталья сама была очевидицей гибели птицы. На озере в центре города тогда жили трое лебедей - птичья семья. Самку, видимо, убили люди. Птенец еще не мог выжить без матери и также погиб. Его тельце лежало в воде, и отец плавал возле него, возможно, надеясь на чудо. По словам биолога, скорее всего, он не улетел на зиму. Но даже если и спасся в теплых краях, наверняка уже никогда не заведет себе новую пару, ведь лебеди моногамны.
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Комментарии к статье «Славянск пернатый: совы, сойки, фазаны, лебеди»
В Славянске с недавних пор нередко можно встретить пернатых, которых еще несколько лет назад увидеть в черте города было проблематично. В центре гнездятся совы, в спальных микрорайонах наблюдаются сойки, местные озера облюбовали лебеди. Почему и от кого птицы бегут к человеческому жилью? Насколько комфортно и безопасно чувствуют они себя в многоэтажной застройке? Эти вопросы журналисты «ТВ плюс» задали биологу, преподавателю СКНАУ Наталье Человьян.