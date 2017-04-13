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Фотофакт

С незапамятных времен

За кражи из дворов директор жэка предложил отправлять копать землю в зону АТО

Антон Скворцов
12 апреля 2017 Просмотров: 221 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
«Посмотрите на дворы. Нам и войны не надо — все раскурочено», - сетует Леонид Батрак. Фото - Антон Скворцов.

На аппаратном совещании 11 апреля директор ООО «Лира ЛТД» Леонид Батрак  возмутился участившимися случаями порчи и расхищения оборудования с придомовых территорий многоэтажек.

По его словам, злоумышленники ломают все, в чем есть металлические части - лавочки, ограждения, детские качели — и сдают в металлолом. В последнее время явление приобрело массовый характер.  

Работники жэка документируют каждый случай воровства и направляют заявления в горотдел полиции. Однако правоохранители не открывают уголовные производства по той причине, что ущерб не превышает необходимые для этого пятисот гривен. Между тем, считает Леонид Батрак, суммарная стоимость похищенного уже давным-давно превзошла данную сумму, особенно, если прибавить к ней украденные энергосберегающие светильники, которые в свое время устанавливали над входами в подъезды. По информации Батрака, у каждого из семи жэков к настоящему времени похищено 200-300 фонарей. Если учесть, что один светильник стоит примерно 520 гривен, нетрудно посчитать, сколько выходит в итоге.   

«Если закон не может с беззаконием ничего сделать, пожалуйста, поймайте их, выведите на площадь, покажите нам, нашей общественности», - обратился директор жэка к полицейским. Как вариант, он предложил отправлять вандалов на исправительные работы в зону АТО — копать землю. По его мнению, такие меры помогли бы искоренить воровство в кратчайшие сроки.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

  • Силами аварийно-восстановительных бригад КП «Славгорводоканал» на прошлой неделе ликвидированы 19 порывов, 11 утечек на водопроводных сетях и 35 засоров канализации. 
  • Среднесуточный объем водоснабжения в отчетном периоде составил 24 тысячи  кубометров (на позапрошлой неделе - 24,3 тыс. кубометров). 19,2 тысячи м3 на город было подано ОКП «Компания «Вода Донбасса», 4,8 - фильтровальной станцией. 
  • По данным ГСЧС, в Славянске зафиксированы 14 пожаров: 9 возгораний сухой растительности на открытой территории, четыре - в жилых строениях и одно в автомобиле. Жертв нет. 
  • Обнаружены и обезврежены семь минометных мин и 26 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны. 
  • По распоряжению мэра, подвоз песка на кладбища должен быть завершен к четвергу. К настоящему времени, по информации Конторы похоронного обслуживания, на Северное кладбище завезено 34 тонны песка, на Смольное — 17 тонн.
  • В Славянске активизировались клещи. По данным Госсанэпидслужбы, за прошлую неделю от укусов паразитов пострадали шесть человек.

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Комментарии к статье «За кражи из дворов директор жэка предложил отправлять копать землю в зону АТО»

На аппаратном совещании 11 апреля директор ООО «Лира ЛТД» Леонид Батрак  возмутился участившимися случаями порчи и расхищения оборудования с придомовых территорий многоэтажек.

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