За кражи из дворов директор жэка предложил отправлять копать землю в зону АТО

По его словам, злоумышленники ломают все, в чем есть металлические части - лавочки, ограждения, детские качели — и сдают в металлолом. В последнее время явление приобрело массовый характер.

Работники жэка документируют каждый случай воровства и направляют заявления в горотдел полиции. Однако правоохранители не открывают уголовные производства по той причине, что ущерб не превышает необходимые для этого пятисот гривен. Между тем, считает Леонид Батрак, суммарная стоимость похищенного уже давным-давно превзошла данную сумму, особенно, если прибавить к ней украденные энергосберегающие светильники, которые в свое время устанавливали над входами в подъезды. По информации Батрака, у каждого из семи жэков к настоящему времени похищено 200-300 фонарей. Если учесть, что один светильник стоит примерно 520 гривен, нетрудно посчитать, сколько выходит в итоге.

«Если закон не может с беззаконием ничего сделать, пожалуйста, поймайте их, выведите на площадь, покажите нам, нашей общественности», - обратился директор жэка к полицейским. Как вариант, он предложил отправлять вандалов на исправительные работы в зону АТО — копать землю. По его мнению, такие меры помогли бы искоренить воровство в кратчайшие сроки.

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