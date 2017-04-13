За кражи из дворов директор жэка предложил отправлять копать землю в зону АТО

|12 апреля 2017
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На аппаратном совещании 11 апреля директор ООО «Лира ЛТД» Леонид Батрак возмутился участившимися случаями порчи и расхищения оборудования с придомовых территорий многоэтажек.
По его словам, злоумышленники ломают все, в чем есть металлические части - лавочки, ограждения, детские качели — и сдают в металлолом. В последнее время явление приобрело массовый характер.
Работники жэка документируют каждый случай воровства и направляют заявления в горотдел полиции. Однако правоохранители не открывают уголовные производства по той причине, что ущерб не превышает необходимые для этого пятисот гривен. Между тем, считает Леонид Батрак, суммарная стоимость похищенного уже давным-давно превзошла данную сумму, особенно, если прибавить к ней украденные энергосберегающие светильники, которые в свое время устанавливали над входами в подъезды. По информации Батрака, у каждого из семи жэков к настоящему времени похищено 200-300 фонарей. Если учесть, что один светильник стоит примерно 520 гривен, нетрудно посчитать, сколько выходит в итоге.
«Если закон не может с беззаконием ничего сделать, пожалуйста, поймайте их, выведите на площадь, покажите нам, нашей общественности», - обратился директор жэка к полицейским. Как вариант, он предложил отправлять вандалов на исправительные работы в зону АТО — копать землю. По его мнению, такие меры помогли бы искоренить воровство в кратчайшие сроки.
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• Давайте вернем Славянску часть утраченной истории
• Часовня и старое кладбище должны быть восстановлены
• Трагическая дата в истории Славянска – 12 апреля 2014 года
• «Теплица» отметила новоселье авангардным спектаклем
• Что будет праздновать Вадим Лях 9 мая
12 апреля 2017
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• О прививках и доступных лекарствах
• Отопительный сезон в Славянске окончен
• Самовольное строительство обходится дорого
• В Славянске начали ремонтировать дороги
• За кражи из дворов директор жэка предложил отправлять копать землю в зону АТО
• Славянские «вольники» собрали урожай из 10 медалей
11 апреля 2017
• Жители навели чистоту в Славянске
• Учить плаванию в открытых водоемах славянских детей не будут
• На центральном рынке Славянска разливали «паленый» алкоголь
10 апреля 2017
• Владимир Прытков стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе
• Спортсмены БК «Триада» завоевали девять наград на Кубке Европы по хортингу
• Чемпионат Украины по рукопашному бою: у Шульги - «золото», у Мальцевой – «бронза»
9 апреля 2017
• Пятое чемпионство ХК «Донбасс»
• Тройной триумф украинских боксеров за океаном
7 апреля 2017
• Пособия по потере кормильца будут назначать, даже если умерший не имел страхового стажа
• «Славгорводоканал» обзавелся новой установкой для поверки счетчиков
• Куда исчез металлолом со двора «Славгорводоканала»
• «Славянский счет» - сколько стоит правда
• Полиция ищет злоумышленников, ограбивших интернат
• Суд по заммэра Славянска перенесли
• Славянские предприниматели требуют защитить их от «рейдерского захвата»
6 апреля 2017
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На аппаратном совещании 11 апреля директор ООО «Лира ЛТД» Леонид Батрак возмутился участившимися случаями порчи и расхищения оборудования с придомовых территорий многоэтажек.