Как идут дела с инфраструктурными проектами

Мэр Славянска решил еженедельно отслеживать ход реализации инфраструктурных проектов, на которые городу были выделены двести миллионов гривен за счет средств, перемещенных с неподконтрольной части Донецкой области.

Свое намерение Вадим Лях объяснил задержкой с началом работ, которые к сегодняшнему моменту уже должны были стартовать. «В прошлом году мы составили проектно-сметную документацию, подали ее обладминистрации. Были проведены тендеры, и уже сегодня работы должны начаться по многим объектам. Но, к сожалению, по многим не начались», - отметил мэр.

Нюанс в том, что заказчиками работ выступают профильные департаменты ДонОГА. «Но поскольку все это делается для наших жителей, мы кровно заинтересованы в том, чтобы подряды были сданы в этом году», - подчеркнул мэр. В связи с этим он решил каждую неделю лично инспектировать ход работ и докладывать о результатах губернатору.

Первый мониторинг состоялся в минувший четверг, 6 апреля. В этот день Вадим Лях выяснил, как обстоят дела с проектами по водоснабжению, водоотведению и водопонижению, в городской клинической больнице и общежитии на улице Вокзальной (Свердлова).

Водоканал: цель - круглосуточное водоснабжение центра и Артема

В водопроводно-канализационном хозяйстве планируется реализовать 21 мероприятие, тендеры по которым выиграли семь подрядчиков. Общая сумма проектов - 40,8 миллиона гривен. Главный инженер КП «Славгорводоканал» Алексей Шурко подчеркнул, что инвестиции такого объема в предприятие вливаются впервые.

В числе планируемых работ – реконструкция, капремонт и строительство водопроводных сетей, а также строительство на фильтровальной станции дополнительного резервуара объемом 5 тысяч кубометров. Главная цель всего этого – обеспечение круглосуточной подачи воды в центр города и микрорайон Артема. Кроме того, в плане значится реконструкция участков восьми канализационных коллекторов.

По данным Алексея Шурко, в настоящее время подрядчики занимаются оформлением ордеров на земельные работы, подготовкой техники и приобретением материалов. В зависимости от сложности поставленных задач, дела продвигаются с разной степенью успеха.

Разумеется, в процессе замены водоводов в городе неминуемо будут возникать перебои с подачей воды. Их длительность предугадать сложно, поскольку состояние коммуникаций, по словам Алексея Шурко, совершенно непредсказуемо. Чтобы держать ситуацию на контроле, руководство горводоканала будет требовать от подрядчиков графики проведения работ и стараться сделать так, чтобы в момент отключения работы выполнялись сразу на нескольких объектах. «В любом случае все последствия отключений будут сведены к минимуму», - заверил главный инженер водоканала.

Кроме того, в перечне значится новаторский проект по разработке гидравлической модели системы водоснабжения города, которая необходимая для его оптимизации. Алексей Шурко объяснил, что соответствующая компьютерная программа позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию с подачей воды как по районам, так и по отдельным улицам и даже домам. Подготовительный этап включает диспетчеризацию всех водопроводных колодцев и оцифровку полученной информации. «Эта работа достаточно кропотливая. Она связана со вскрытием каждого из имеющихся на балансе водоканала люка с определением запорной арматуры, диаметра трубы, ее состояния и проходимости с последующим внесением данных в программу», - объяснил главный инженер предприятия. По его словам, эта работа должна быть завершена к Пасхальным праздникам.

Сроками окончания работ по всем проекта обозначены конец мая-июня.

Центральная больница превратится в больничный городок

В сфере здравоохранения намечена реализация 12 проектов на общую сумму 55,6 миллиона гривен. Тендеры состоялись по всем, за исключением детской больницы – в процессе торгов, проходивших 24 февраля и 9 марта, оба участника были дисквалифицированы.

Что касается центральной клинической больницы (бывшая им. Ленина), то, как рассказал ее главный врач Владимир Степанов, здесь запланированы семь проектов на 40 миллионов гривен. По всем ним уже прошли тендеры. Их выиграла одна подрядная фирма, которая уже приступила к работам.

Наиболее масштабный проект – капремонт главного корпуса больницы. Здесь уже идет замена окон. Новые окна уже установлены в травматологическом отделении на третьем этаже, работы продолжаются в хирургическом отделении №2 на первом этаже. (Капремонт второго этажа, где располагается кардиологическое отделение, был сделан пять лет назад.)

Согласно проекту, со стороны физиотерапевтического отделения у главного корпуса больницы появится пристройка, где разместится травматологический пункт и приемное отделение всего больничного корпуса.

Ведется ремонт физиотерапевтического отделения, централизованного стерилизационного отделения, дезинфекционных камер, мастерских, пищеблока и прилегающих к нему складских помещений. Помимо этого, проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории. По словам Владимира Степанова, итогом всех преобразований станет превращение медучреждения в больничный городок.

Кроме того, капремонт будет сделан и в других подразделениях больницы, которые не находятся в непосредственной близости от главного корпуса, а именно БАК-лаборатории на улице Ярослава Мудрого (Урицкого) и отделении трансфузиологии (переливания крови) на Университетской (Ленина).

Между тем, по поликлиническому отделению ГКБ тендер еще не проведен: из восьми участников четыре были отклонены, остальные в стадии прохождения процедуры.

По хирургическому отделению №1, с которым было много проблема из-за его статуса памятника архитектуры местного значения, также идет тендерная процедура. Ее завершение ожидается 8 июня. Проектом запланировано укрепление фундамента, полный внутренний ремонт с заменой окон, коммуникаций и так далее. Наиболее проблемный участок, объясняет Владимир Степанов, - проседание грунта под той частью здания, которая была построена позже основного и где сейчас размещается операционная. Работы на данном участке требуют участия высококлассных специалистов.

Водопонижение: прочистка дренажей и ремонт насосных

В части борьбы с подтоплением намечены четыре проекта на общую сумму 24 миллиона гривен. В их числе — прочистка открытых дренажных систем на ул. Героев Пилотов, Граничной (вдоль железной дороги до реки Торец), Труда (до реки Колонтаевка). Эти работы должны быть завершены до июня.

Извлеченный в процессе прочистки ил, который представляет определенную ценность как потенциальное удобрение, решено складировать на территории бывшего рассолопромысла соледобывающего в районе предприятия «Торэласт» (адрес обозначен как улица Подъездная). Там имеются специальные отстойники, огражденные земляными дамбами. Ил будет храниться в них в течение года. По окончании этого срока будут взяты анализы, и если выяснится, что в составе осадка отсутствуют соли тяжелых металлов, его можно будет использовать в хозяйственных целях. В противном случае срок хранения продлевается еще на один год, и так далее.

Еще один проект — капремонт оборудования и зданий водопонижающих насосных станций на улицах Коккинаки, Лозановича, Волжской, Центральной (Карла Маркса) и в районе озера Лиман-2. Также сюда входит замена ливневого коллектора, который идет от насосной станции на улице Центральной, до основного коллектора на улице Банковской (Юных Коммунаров). Договор с подрядчиком на эти работы уже заключен.

По словам директора КП «Водопонижение» Сулеймана Фарзалыева, реализация намеченных мероприятий позволит решить проблему подтопления районов «Варшавы», мясокомбината, автовокзала и стадиона «Химик».

Общежитие: начали менять окна

Стартовали работы в общежитиях, реконструкция которых запланирована за деньги Евросоюза в рамках программы «Жилье для переселенцев».

В ходе рабочей поездки мэр посетил объект на улице Вокзальной (Свердлова), 8, где жилье получат 80 человек — как переселенцы, так и местные жители, потерявшие кров в результате боевых действий 2014 года.

Сейчас здесь ведется подготовка к установке новых окон. По словам представителя подрядной организации, процесс должен начаться после Пасхальных праздников. После этого строители приступят к утеплению фасада, прокладке новых коммуникаций, внутренним работам.

Стоит отметить, что реконструкция коснется только второго и третьего этажей, поскольку первый занят магазинами. Вадим Лях отметил, что с предпринимателями достигнута договоренность о том, что они выполнят утепление фасадов свои объектов за собственный счет в том же стиле, что и основное здание.

К слову: за ходом реконструкции общежитий можно следить с помощью веб-камер с видами на здания, зайдя на сайт Славянского горсовета в раздел «Веб-камеры города».