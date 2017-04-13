Давайте вернем Славянску часть утраченной истории

|13 апреля 2017
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Образовательный проект «Музей открыт на ремонт», реализованный на базе Славянского краеведческого музея, породил несколько новых инициатив. Одна из них касается старого городского кладбища, расположенного между улицами Одесской и Шевченко.
Идея привести в порядок территорию кладбища, на котором захоронены уважаемые граждане города – дворяне, промышленники, врачи, учителя, юристы и другие меценаты – в принципе, не нова. Однако сегодня, когда по всей стране идет процесс возрождения исторического наследия, эта идея приобрела новый градус актуальности. Инициаторами реконструкции кладбища выступили сотрудники краеведческого музея при поддержке нескольких общественных организаций. Мощным толчком к этому стала видеосъемка кладбищенской территории, сделанная краеведами посредством квадрокоптера (на фото). Впрочем, ее плачевное состояние можно увидеть не только с высоты птичьего полета. Достаточно зайти на кладбище, чтобы убедиться в том, что за последние десятилетия оно превратилось в заросший кустарником и покрытый слоем бытового мусора пустырь.
Мириться с таким положением дел активисты не согласны. Ведь, по их мнению, именно пренебрежение к могилам основателей Славянска, вложивших в строительство города большие средства и усилия, является свидетельством утраты горожанами уважения к своей истории. Образовавшуюся духовную нишу, как и следовало ожидать, заполнила псевдодуховность идеологии советского периода, отрицающая все, что происходило до большевистского переворота 1917 года. А ведь история города началась намного раньше, напоминают активисты.
Как считают инициаторы проекта, на территории кладбища необходимо основать площадку (рабочее название «Сквер памяти), где будут размещены сохранившиеся остатки надгробий. По словам хранительницы фондов Славянского краеведческого музея Евгении Калугиной, современные 3D-технологии позволяют даже воссоздать часть утраченных фрагментов - благо, в музейных архивах сохранились зарисовки, сделанные в 1950-60-х годах одним из местных краеведов. Восстановить все кладбище в первоначальном виде, конечно, уже нереально, но вернуть городу хотя бы часть исторического места, при желании, можно. Такой сквер, по убеждению музейных работников, мог бы стать не только местом поминовения отцов-основателей Славянска, но и еще одной туристической изюминкой города. Центральным объектом сквера предлагается сделать памятник архитектуры местного значения – склеп семьи Залеских, который, кстати, также требует срочной реставрации.
Если говорить о затратах на реконструкцию кладбища, то это может быть смешанная система финансирования. Учитывая, после успешной реализации проекта «Музей открыт на ремонт», краеведы Славянска обратили на себя внимание не только профильного министерства, но и международных фондов, можно рассчитывать, что часть денег выделят зарубежные спонсоры. Но согласятся они на это лишь в том случае, если увидят, что руководство Славянска тоже по-настоящему заинтересовано в реконструкции памятного места. Так что успешность инициативы во многом зависит от позиции мэрии. Надеемся, что нынешняя команда руководителей города не будет перекладывать реализацию благого начинания на плечи своих преемников, а пожелает остаться в памяти горожан в качестве людей, вернувших Славянску часть утраченной истории.
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• «Таких вкусных куличей, как в «Браво», дома не приготовишь»
• Давайте вернем Славянску часть утраченной истории
• Часовня и старое кладбище должны быть восстановлены
• Трагическая дата в истории Славянска – 12 апреля 2014 года
• «Теплица» отметила новоселье авангардным спектаклем
• Что будет праздновать Вадим Лях 9 мая
12 апреля 2017
• Как идут дела с инфраструктурными проектами
• О прививках и доступных лекарствах
• Отопительный сезон в Славянске окончен
• Самовольное строительство обходится дорого
• В Славянске начали ремонтировать дороги
• За кражи из дворов директор жэка предложил отправлять копать землю в зону АТО
• Славянские «вольники» собрали урожай из 10 медалей
11 апреля 2017
• Жители навели чистоту в Славянске
• Учить плаванию в открытых водоемах славянских детей не будут
• На центральном рынке Славянска разливали «паленый» алкоголь
10 апреля 2017
• Владимир Прытков стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе
• Спортсмены БК «Триада» завоевали девять наград на Кубке Европы по хортингу
• Чемпионат Украины по рукопашному бою: у Шульги - «золото», у Мальцевой – «бронза»
9 апреля 2017
• Пятое чемпионство ХК «Донбасс»
• Тройной триумф украинских боксеров за океаном
7 апреля 2017
• Пособия по потере кормильца будут назначать, даже если умерший не имел страхового стажа
• «Славгорводоканал» обзавелся новой установкой для поверки счетчиков
• Куда исчез металлолом со двора «Славгорводоканала»
• «Славянский счет» - сколько стоит правда
• Полиция ищет злоумышленников, ограбивших интернат
• Суд по заммэра Славянска перенесли
• Славянские предприниматели требуют защитить их от «рейдерского захвата»
6 апреля 2017
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Образовательный проект «Музей открыт на ремонт», реализованный на базе Славянского краеведческого музея, породил несколько новых инициатив. Одна из них касается старого городского кладбища, расположенного между улицами Одесской и Шевченко.