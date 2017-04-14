В Славянске начали убирать незаконные киоски

В Славянске стартовал процесс сноса киосков, которые решением исполкома были признаны самовольно установленными. Первые три объекта, которые стояли вблизи дома №1 на улице Вольной, были демонтированы утром 10 апреля.

Как объяснил и. о. начальника управления архитектуры Александр Пахомов, демонтаж ведется согласно Порядку, утвержденному городским советом в минувшем году. На недавнем заседании исполкома были приняты 16 решений о сносе МАФов.

По словам Пахомова, подлежащие сносу киоски установлены без каких-либо разрешительных документов. К тому же, внешний вид их весьма непригляден, хотя стоят они на улицах с оживленным движением.

Начальник инспекции по благоустройству Людмила Скиба заверила, что все процедурные моменты были выдержаны: предварительно собственников поставили в известность о готовящемся демонтаже и предложили убрать ларьки самостоятельно. Некоторые откликнулись на предложение и убрали пять киосков. Большинство же объектов демонтируют принудительно. В их числе и те, владельцы которых вообще не вышли на связь с инспекцией.

Киоски отвезли на КАТП, где они будут храниться на протяжении полугода. Если в течение этого времени владельцы не изъявят желание забрать их, компенсировав властям расходы на демонтаж и транспортировку, объекты перейдут в коммунальную собственность, и дальнейшую их судьбу будет решать горсовет.

Общее количество незаконных ларьков, которые будут демонтированы, Александр Пахомов назвал «огромным». «Шестнадцать — это первые. На подходе еще, работа ведется», - отметил он.

Напомним, что на демонтаж ларьков, по словам городского головы Вадима Ляха, из местного бюджета выделено 100 тысяч гривен.