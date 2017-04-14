|14 апреля 2017
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На 22 сессии Славянского горсовета утверждена Программа модернизации жилого фонда Славянска. Согласно ей, в течение ближайших четырех лет в городе планируется модернизация 209 подъемников.
Больше всего лифтов - 93 - должны быть отремонтированы в нынешнем году (их перечень приведен ниже). Всего на эти цели планируется израсходовать 5 млн. 843,1 тыс. гривен. Из местного бюджета выделят 5 млн. 17 тысяч, остальную сумму планируется получить из других источников.
На 2018 год запланирован ремонт 11 лифтов на 511,5 тысячи гривен, на 2019-й - 42 лифта (2 млн. 132 тысячи) и на 2020-й — 63 подъемника (3 млн. 276 тысяч). Общая сумма, предусмотренная Программой, - 11 млн. 762,6 тысяч гривен. Расходы местного бюджета обозначены в сумме 10 млн. 524,5 тыс., помимо этого планируется привлечь 1 млн. 238,1 тыс. внебюджетных средств.
Ремонту подлежат лифты, у которых подошел к концу нормативный срок эксплуатации. Первая модернизация проводится через 25 лет после начала работы лифта. После нее проводится очередная модернизация, срок выполнения которой определяет эксперт.
В многоэтажном жилом фонде Славянска насчитывается 242 лифта: в домах коммунальной собственности – 156 единиц, ОСМД – 59, ЖСК – 21, ведомственном жилфонде – 6. Всего лифтами оборудованы 75 многоэтажек. Учитывая, что большинство лифтов многоэтажных домов введено в эксплуатацию в 1980-е годы, к настоящему времени отработали нормативный срок эксплуатации (25 и более лет) 217 лифтов. С каждым годом их количество возрастает.
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• За четыре года в Славянске планируют отремонтировать больше 200 лифтов
• В Славянске начали убирать незаконные киоски
• Бездомные животные: Программа утверждена
• Мэру Славянска увеличили расходы на командировки
13 апреля 2017
• «Таких вкусных куличей, как в «Браво», дома не приготовишь»
• Давайте вернем Славянску часть утраченной истории
• Часовня и старое кладбище должны быть восстановлены
• Трагическая дата в истории Славянска – 12 апреля 2014 года
• «Теплица» отметила новоселье авангардным спектаклем
• Что будет праздновать Вадим Лях 9 мая
12 апреля 2017
• Как идут дела с инфраструктурными проектами
• О прививках и доступных лекарствах
• Отопительный сезон в Славянске окончен
• Самовольное строительство обходится дорого
• В Славянске начали ремонтировать дороги
• За кражи из дворов директор жэка предложил отправлять копать землю в зону АТО
• Славянские «вольники» собрали урожай из 10 медалей
11 апреля 2017
• Жители навели чистоту в Славянске
• Учить плаванию в открытых водоемах славянских детей не будут
• На центральном рынке Славянска разливали «паленый» алкоголь
10 апреля 2017
• Владимир Прытков стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе
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Комментарии к статье «За четыре года в Славянске планируют отремонтировать больше 200 лифтов»
На 22 сессии Славянского горсовета утверждена Программа модернизации жилого фонда Славянска. Согласно ей, в течение ближайших четырех лет в городе планируется модернизация 209 подъемников.