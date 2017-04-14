За четыре года в Славянске планируют отремонтировать больше 200 лифтов

На 22 сессии Славянского горсовета утверждена Программа модернизации жилого фонда Славянска. Согласно ей, в течение ближайших четырех лет в городе планируется модернизация 209 подъемников.

Больше всего лифтов - 93 - должны быть отремонтированы в нынешнем году (их перечень приведен ниже). Всего на эти цели планируется израсходовать 5 млн. 843,1 тыс. гривен. Из местного бюджета выделят 5 млн. 17 тысяч, остальную сумму планируется получить из других источников.

На 2018 год запланирован ремонт 11 лифтов на 511,5 тысячи гривен, на 2019-й - 42 лифта (2 млн. 132 тысячи) и на 2020-й — 63 подъемника (3 млн. 276 тысяч). Общая сумма, предусмотренная Программой, - 11 млн. 762,6 тысяч гривен. Расходы местного бюджета обозначены в сумме 10 млн. 524,5 тыс., помимо этого планируется привлечь 1 млн. 238,1 тыс. внебюджетных средств.

Ремонту подлежат лифты, у которых подошел к концу нормативный срок эксплуатации. Первая модернизация проводится через 25 лет после начала работы лифта. После нее проводится очередная модернизация, срок выполнения которой определяет эксперт.

Наша справка

В многоэтажном жилом фонде Славянска насчитывается 242 лифта: в домах коммунальной собственности – 156 единиц, ОСМД – 59, ЖСК – 21, ведомственном жилфонде – 6. Всего лифтами оборудованы 75 многоэтажек. Учитывая, что большинство лифтов многоэтажных домов введено в эксплуатацию в 1980-е годы, к настоящему времени отработали нормативный срок эксплуатации (25 и более лет) 217 лифтов. С каждым годом их количество возрастает.

Перечень лифтов, подлежащих ремонту в 2017 году:

Жэк №1: ул. Свободы, 5 (подъезды 1-6), Свободы, 39 (1, 2)

Жэк №4: ул. Василевского, 10 (2), 14 (1-3), 28 (3, 4), Олимпийская, 2 (1,2), 7 (2), 9 (1,2), Батюка, 21/83 (1), 25 (1,3,4), 31 (1-3), 33 (1-3), 35 (1-3).

Жэк №6: ул. Свободы, 31 и 33 (пассажирские), 38 (4-6)

Жэк №7: ул. Торская (Коммунаров), 34 (2, 4-6), 36 (1, 2), Свободы, 41 (2)

«Арагорн»: ул. Учительсткая (Калинина), 2

«Лира ЛТД»: ул. Батюка, 54 (3), Добровольского, 6

«Цидило и К»: пер. Виноградный, 3 (2, 9)

ОСМД: