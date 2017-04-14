Транспорт на Пасху в Славянске будет ходить больше

На Пасху, 16 апреля, и поминальное воскресенье, 23 апреля, в Славянске будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. Соответствующее распоряжение поступило от городского головы. Как будут ходить автобусы и троллейбусы — расписание движения предлагается вашему вниманию.

Суббота, 15 апреля

Расписание движения электротранспорта (дополнительные рейсы в вечернее время):

№7 «Ж.-д. вокзал - мкр-н Артема»

С ж.-д. вокзала: 19:15, 19:33, 20:09, 20:27 (в депо), 21:03 (в депо).

С мкр-на Артема: 19:42, 20:00, 20:36.

№2 «Ж.-д. вокзал - Славкурорт»

С ж.-д. вокзала: 18:08, 19:02, 19:56, 20:50, 21:44 (в депо)

Со Славкурорта: 17:41, 18:35, 19:29, 20:23, 21:17.

Остальные рейсы - согласно расписанию.

Воскресенье, 16 апреля

Расписание движения автобусов (дополнительные рейсы в утренние часы):

№3 «Ж.-д. вокзал - мкр-н Северный»

С ж.-д. вокзала: 4:15, 5:15, 6:20.

С мкр-на Северный: 4:45, 5:45, 6:45.

№6 «Ж.-д. вокзал - мкр-н Химик»

С ж.-д. вокзала: 4:15, 5:15, 6:30.

С мкр-на Химик: 4:45, 5:46, 7:02.

№19 «Ж.-д. вокзал — Соболевка»

С ж.-д. вокзала: 4:45, 5:45, 6:45.

С Соболевки: 4:15, 5:15, 6:15.

№9 «Ж.-д. вокзал - АС - мкр-н Артема - интернат №2»

С ж.-д. вокзала: 4:10, 4:40, 5:10, 5:40.

№9а «Ж.-д. вокзал - интернат№2 - мкр-н Артема»

С ж.-д. вокзала: 4:15, 4:45, 5:17.

Все остальные рейсы - согласно утвержденному расписанию.

Воскресенье, 23 апреля

В поминальное воскресенье с 8:00 до 16:00 автобусы по следующим маршрутам будут ходить с интервалами:

№3 «Ж.-д. вокзал - АС - Северный» - 10-30 мин.,

№3а «АС - Северный» - 10-20 мин.,

№4 «Мкр-н Артема - Северный» - 10-30 мин.,

№21 «АС - ул. Смольная» - 10-30 мин.,

№21а «Ж.-д. вокзал - АС - ул. Смольная» - 10-30 мин.,

на дополнительном маршруте «Мкр-н Артема - ул. Смольная» - 10-30 минут.

Интервал движения будет меняться в зависимости от количества пассажиров.

До 8:00 и после 16:00 автобусы будут ходить по действующему расписанию.