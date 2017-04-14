Транспорт на Пасху в Славянске будет ходить больше

|14 апреля 2017
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На Пасху, 16 апреля, и поминальное воскресенье, 23 апреля, в Славянске будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. Соответствующее распоряжение поступило от городского головы. Как будут ходить автобусы и троллейбусы — расписание движения предлагается вашему вниманию.
Расписание движения электротранспорта (дополнительные рейсы в вечернее время):
№7 «Ж.-д. вокзал - мкр-н Артема»
С ж.-д. вокзала: 19:15, 19:33, 20:09, 20:27 (в депо), 21:03 (в депо).
С мкр-на Артема: 19:42, 20:00, 20:36.
№2 «Ж.-д. вокзал - Славкурорт»
С ж.-д. вокзала: 18:08, 19:02, 19:56, 20:50, 21:44 (в депо)
Со Славкурорта: 17:41, 18:35, 19:29, 20:23, 21:17.
Остальные рейсы - согласно расписанию.
Расписание движения автобусов (дополнительные рейсы в утренние часы):
№3 «Ж.-д. вокзал - мкр-н Северный»
С ж.-д. вокзала: 4:15, 5:15, 6:20.
С мкр-на Северный: 4:45, 5:45, 6:45.
№6 «Ж.-д. вокзал - мкр-н Химик»
С ж.-д. вокзала: 4:15, 5:15, 6:30.
С мкр-на Химик: 4:45, 5:46, 7:02.
№19 «Ж.-д. вокзал — Соболевка»
С ж.-д. вокзала: 4:45, 5:45, 6:45.
С Соболевки: 4:15, 5:15, 6:15.
№9 «Ж.-д. вокзал - АС - мкр-н Артема - интернат №2»
С ж.-д. вокзала: 4:10, 4:40, 5:10, 5:40.
№9а «Ж.-д. вокзал - интернат№2 - мкр-н Артема»
С ж.-д. вокзала: 4:15, 4:45, 5:17.
Все остальные рейсы - согласно утвержденному расписанию.
В поминальное воскресенье с 8:00 до 16:00 автобусы по следующим маршрутам будут ходить с интервалами:
№3 «Ж.-д. вокзал - АС - Северный» - 10-30 мин.,
№3а «АС - Северный» - 10-20 мин.,
№4 «Мкр-н Артема - Северный» - 10-30 мин.,
№21 «АС - ул. Смольная» - 10-30 мин.,
№21а «Ж.-д. вокзал - АС - ул. Смольная» - 10-30 мин.,
на дополнительном маршруте «Мкр-н Артема - ул. Смольная» - 10-30 минут.
Интервал движения будет меняться в зависимости от количества пассажиров.
До 8:00 и после 16:00 автобусы будут ходить по действующему расписанию.
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11 апреля 2017
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Комментарии к статье «Транспорт на Пасху в Славянске будет ходить больше»
На Пасху, 16 апреля, и поминальное воскресенье, 23 апреля, в Славянске будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. Соответствующее распоряжение поступило от городского головы. Как будут ходить автобусы и троллейбусы — расписание движения предлагается вашему вниманию.