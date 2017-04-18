СЭС призывает бороться с насекомыми и грызунами

|18 апреля 2017
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В связи с сезонным ростом количества укусов клещей санэпидемслужба настаивает на необходимости проведения акарицидной обработки городских лесопарковых зон.
Кроме того, поскольку переносчиками клещей являются мыши и крысы, необходима дератизация и дезинсекция подвальных помещений, утверждает завотделением эпиднадзора и профилактики инфекцонных заболеваний Славянского районного филиала ГосСЭС Галина Шишова. Между тем, по ее словам, объемы данных мероприятий год от года снижаются. «Ни жилищный фонд, ни пищевые предприятия, ни коммунальный сектор работы эти не проводят», - констатировала она.
Специалист напоминает, что клещи являются переносчиками болезни Лайма, или клещевого боррелизоза. Заболевание довольно опасно, поскольку часто протекает в скрытой форме и может привести к инвалидности.
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• Льготники сами могут выбрать санаторий для лечения
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• Памяти павших будьте достойны, или Почему нельзя игнорировать минуту молчания
• Житель Славянска «подрезал» двух мужчин
• Как трактовать события 9 мая 20016 года: «Слов'янська січ» выиграла суд у горсовета
• За четыре года в Славянске планируют отремонтировать больше 200 лифтов
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• Бездомные животные: Программа утверждена
• Мэру Славянска увеличили расходы на командировки
13 апреля 2017
• «Таких вкусных куличей, как в «Браво», дома не приготовишь»
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• Часовня и старое кладбище должны быть восстановлены
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• «Теплица» отметила новоселье авангардным спектаклем
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12 апреля 2017
• Как идут дела с инфраструктурными проектами
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• Отопительный сезон в Славянске окончен
• Самовольное строительство обходится дорого
• В Славянске начали ремонтировать дороги
• За кражи из дворов директор жэка предложил отправлять копать землю в зону АТО
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В связи с сезонным ростом количества укусов клещей санэпидемслужба настаивает на необходимости проведения акарицидной обработки городских лесопарковых зон.