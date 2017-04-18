СЭС призывает бороться с насекомыми и грызунами

Кроме того, поскольку переносчиками клещей являются мыши и крысы, необходима дератизация и дезинсекция подвальных помещений, утверждает завотделением эпиднадзора и профилактики инфекцонных заболеваний Славянского районного филиала ГосСЭС Галина Шишова. Между тем, по ее словам, объемы данных мероприятий год от года снижаются. «Ни жилищный фонд, ни пищевые предприятия, ни коммунальный сектор работы эти не проводят», - констатировала она.

Специалист напоминает, что клещи являются переносчиками болезни Лайма, или клещевого боррелизоза. Заболевание довольно опасно, поскольку часто протекает в скрытой форме и может привести к инвалидности.

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