«Сильные громады» составили рейтинг проблем, которые волнуют славянцев

Отметим, что на предыдущих этапах активисты объединения «Сильные громады» провели электронный опрос горожан, попросив указать наиболее проблемные для города аспекты жизнедеятельности. В опросе приняли участие 156 жителей города, треть из которых указали в качестве главной беды отвратительное состояние дорог и тротуаров. Следующим фрагментом проекта стало анкетирование целевой аудитории – действующих в городе общественных организаций. 13 апреля аналогичный опрос провели для представителей местной исполнительной власти. Им также предложили ответить на 4 вопроса: а) какие основные проблемы Славянска; б) какие из проблем, указанных общественностью города, Вы считаете приоритетными; в) является ли взаимодействие общественности и власти в Славянске эффективным; г) что необходимо сделать для улучшения коммуникации между властью и общественностью в Славянске. При этом анкеты заполнялись не на бумажном носителе, а по-современному – посредством смартфонов и других гаджетов. С их помощью респондентам предлагалось войти на интерактивную страницу проекта и заполнить требующиеся пункты.

Как отмечают организаторы проекта, ответы, полученные от всех категорий респондентов, во многом дублируют друг друга. Первые позиции в «критическом» рейтинге устойчиво заняли состояние дорог, перебои с водоснабжением, наличие бродячих животных, высокие тарифы, коррупция в управленческом секторе, отсутствие взаимосвязи между органами власти и населением города. Правда, в методах решения данных проблем отмечаются достаточно большие расхождения. Чиновники предлагают более мягкие подходы, общественники тяготеют к радикальным действиям.

Все полученные результаты будут тщательно проанализированы, после чего «Сильные громады» приступят к разработке сводной рекомендации к действию. Она, как планируется, может стать своего рода «дорожной картой» для устранения озвученных в ходе опроса проблем.