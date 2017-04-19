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Фотофакт

Чем мы не Европа?

В школах Славянска снова каникулы. Теперь вынужденные

Светлана Вьюниченко
19 апреля 2017 Просмотров: 149 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Неожиданное похолодание внесло изменения в расписание школьных занятий. Городские власти Славянска приняли решение распустить учащихся общеобразовательных заведений на внеочередные каникулы из-за несоблюдения температурного режима в помещениях школ. Вынужденный отдых продлится два дня: 20-21 числа. В понедельник, 24 апреля, как надеются чиновники, дети вернутся за парты.

Соответствующий приказ №211 о приостановке занятий в школах начальник гороо Игорь Рублевский издал 19 апреля. По словам его заместителя Марины Хохловой, в среднем, на это число температура воздуха в классах не превышала 14 градусов.

- Запустить систему отопления мы не можем, поскольку в большинстве заведений из нее слили воду. Да, по большому счету, это и нецелесообразно, ведь на календаре все же весна, потепление неизбежно, - говорит Марина Хохлова. 

По ее словам, дома у большинства учащихся температура такая же, как и в классах. Но там дети смогут двигаться, а не сидеть спокойно, как того требуют правила поведения на уроках. 

Добавим, что весенние каникулы в школах Славянска закончились во вторник, 18 апреля. то есть, дети успели проучиться всего два дня.

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Комментарии к статье «В школах Славянска снова каникулы. Теперь вынужденные»

Неожиданное похолодание внесло изменения в расписание школьных занятий. Городские власти Славянска приняли решение распустить учащихся общеобразовательных заведений на внеочередные каникулы из-за несоблюдения температурного режима в помещениях школ. Вынужденный отдых продлится два дня: 20-21 числа. В понедельник, 24 апреля, как надеются чиновники, дети вернутся за парты.

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