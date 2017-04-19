|19 апреля 2017
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Неожиданное похолодание внесло изменения в расписание школьных занятий. Городские власти Славянска приняли решение распустить учащихся общеобразовательных заведений на внеочередные каникулы из-за несоблюдения температурного режима в помещениях школ. Вынужденный отдых продлится два дня: 20-21 числа. В понедельник, 24 апреля, как надеются чиновники, дети вернутся за парты.
Соответствующий приказ №211 о приостановке занятий в школах начальник гороо Игорь Рублевский издал 19 апреля. По словам его заместителя Марины Хохловой, в среднем, на это число температура воздуха в классах не превышала 14 градусов.
- Запустить систему отопления мы не можем, поскольку в большинстве заведений из нее слили воду. Да, по большому счету, это и нецелесообразно, ведь на календаре все же весна, потепление неизбежно, - говорит Марина Хохлова.
По ее словам, дома у большинства учащихся температура такая же, как и в классах. Но там дети смогут двигаться, а не сидеть спокойно, как того требуют правила поведения на уроках.
Добавим, что весенние каникулы в школах Славянска закончились во вторник, 18 апреля. то есть, дети успели проучиться всего два дня.
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Комментарии к статье «В школах Славянска снова каникулы. Теперь вынужденные»
Неожиданное похолодание внесло изменения в расписание школьных занятий. Городские власти Славянска приняли решение распустить учащихся общеобразовательных заведений на внеочередные каникулы из-за несоблюдения температурного режима в помещениях школ. Вынужденный отдых продлится два дня: 20-21 числа. В понедельник, 24 апреля, как надеются чиновники, дети вернутся за парты.