В школах Славянска снова каникулы. Теперь вынужденные

Неожиданное похолодание внесло изменения в расписание школьных занятий. Городские власти Славянска приняли решение распустить учащихся общеобразовательных заведений на внеочередные каникулы из-за несоблюдения температурного режима в помещениях школ. Вынужденный отдых продлится два дня: 20-21 числа. В понедельник, 24 апреля, как надеются чиновники, дети вернутся за парты.

Соответствующий приказ №211 о приостановке занятий в школах начальник гороо Игорь Рублевский издал 19 апреля. По словам его заместителя Марины Хохловой, в среднем, на это число температура воздуха в классах не превышала 14 градусов.

- Запустить систему отопления мы не можем, поскольку в большинстве заведений из нее слили воду. Да, по большому счету, это и нецелесообразно, ведь на календаре все же весна, потепление неизбежно, - говорит Марина Хохлова.

По ее словам, дома у большинства учащихся температура такая же, как и в классах. Но там дети смогут двигаться, а не сидеть спокойно, как того требуют правила поведения на уроках.

Добавим, что весенние каникулы в школах Славянска закончились во вторник, 18 апреля. то есть, дети успели проучиться всего два дня.