Ремонт дорог в Славянске в расследованиях и петициях

|20 апреля 2017
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Тема дорожного ремонта стала предметом журналистского расследования, которое провел аналитик «Антикоррупционного штаба», координатор проекта «Сильные громады» Богдан Красовский. Итоги его работы были опубликованы на сайте CorruptUA. Эту же тему славянцы пытаются раскрутить посредством электронных петиций.
В расследовании идет речь о ООО «Славдорстрой», которое за год своего существования смогло получить более 120 млн. грн. на текущий и капитальный ремонт дорог. В прошлом году в одном Славянске «Славдорстрой» выиграл «дорожные» тендеры на 13,03 млн. грн. По данным Prozorro, эта фирма получила каждую седьмую гривню, потраченную городом на ремонт дорог.
Согласно расследованию, дата регистрации ООО - 29 октября 2015 года. То есть, на начало 2016 года, когда «Славдорстрой» начал успешно выигрывать тендеры, предприятию было всего два месяца. Прописана фирма в Славянске по адресу ул. Краматорская, 79. Основателями «Славдорстроя» значатся два ООО: «Слав АБЗ» и «Славспецтех». Обе фирмы зарегистрировались в Славянске в ноябре 2015 года. Тройка в плане дорожного ремонта выглядит органично: «Славдорстрой» ремонтирует, «Славспецтех» предоставляет технику для ремонта, а «Слав АБЗ», как следует из названия, является бетонным заводом. Кстати, его юридический адрес - ул. Шевченко, 2а. Это пристройка возле знаменитого в городе «Дома Александрова» (на фото), кто-нибудь видел там бетонный завод?
Длинная публикация итогов расследования достаточно интересна и познавательна. Вкратце итоги труда аналитика выглядят так. Фирму зарегистрировали через несколько дней после оглашения результатов местных выборов 2015 года. Первый опыт дорожных ремонтных работ ООО смогло получить при помощи «Донбассэнерго». А потом краматорские (да и славянские) коммунальники буквально засыпали «Славдорстрой» подрядами.
В расследовании приводятся факты изменений тендерной документации управлением ЖКХ Славянска. По словам Богдана Красовского, это делалось для того, чтобы фирма, не имеющая должного опыта, все же получила подряд.
Богдан Красовский делает вывод о том, что физически офисов фирм-основателей «Славдорстроя» в Славянске нет. Не удалось выяснить, где же именно производит асфальт ООО «Слав АБЗ». Лаборатория по проведению испытаний асфальта, согласно тендерной документации, находится на территории НКМЗ. Но, как выясняется из расследования, представители предприятия свидетельствуют, что на их территории посторонние объекты не располагаются.
Тем не менее, успешно начавшая карьеру в минувшем году фирма, сбавлять обороты не собирается. В нынешнем ремонтном сезоне «Славдорстрой» планирует охватить своим вниманием уже три области: кроме Донецкой и Луганской, в сферу деятельности добавится, как говорится в расследовании, еще и Запорожская.
На сайте электронных петиций Славянского горсовета появилось предложение рассмотреть тему дорожного ремонта на ближайшей сессии. Автором петиции, опубликованной 14 апреля, является Константин Дейнеко.
На сессию он предлагает вынести несколько вопросов: кто подрядчик ремонтных работ; какое качество покрытия, и кто его будет контролировать; как долго планируется проводить ремонтные работы на дорогах. Кроме того, автора петиции интересует, почему ремонт ведется «странными» методами. Например, по какой причине ямы при текущем ремонте «латаются» не все.
На 19 апреля петиция набрала 48 голосов славянцев из 250 необходимых. До конца сбора подписей осталось 85 дней.
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Тема дорожного ремонта стала предметом журналистского расследования, которое провел аналитик «Антикоррупционного штаба», координатор проекта «Сильные громады» Богдан Красовский. Итоги его работы были опубликованы на сайте CorruptUA. Эту же тему славянцы пытаются раскрутить посредством электронных петиций.