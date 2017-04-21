В Славянске намечен капремонт 10 улиц

|21 апреля 2017
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Очередная сессия Славянского горсовета утвердила финансирование капитального ремонта дорожного покрытия десяти улиц.
Согласно решению № 47-XXII-7, в перечень вошли:
Очередная сессия Славянского горсовета утвердила финансирование капитального ремонта дорожного покрытия десяти улиц. Согласно решению № 47-XXII-7, в перечень вошли:
- незаконченный участок улицы Ленина (Университетской) на сумму 1 млн. 375 тысяч гривен,
- Шнурковская (1 Мая), от памятника Шевченко до дома №60 — 2 млн. 880,9 тыс.
- Васильевская (Окт. Революции), от ул. Ярослава Мудрого (Урицкого) до капитально отремонтированного участка — 984,44 тыс.,
- Святогорская (Карла Либкнехта), от капремонта до ул. Комяхова — 1 млн. 737,98 тыс.,
- Почтовая (Р. Люксембург), от Васильевской до Свободы — 1 млн. 263,28 тыс.,
- Ясная, от остановки «Ясная» до ул. Батюка — 3 млн. 182,35 тыс.,
- Шевченко, от памятника до перекрестка с ул. Литературная (Д. Бедного) — 2 млн. 331,74 тыс.,
- Ярослава Мудрого (Урицкого) — 3 млн. 831,67 тыс.
- Лозановича (от ул. Банковская до магазина «Паляница») - 835,09 тыс.
- Героев Труда — 1 млн. 391,96 тыс.
Работы начнутся после определения подрядчика с помощью системы электронных торгов.
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Очередная сессия Славянского горсовета утвердила финансирование капитального ремонта дорожного покрытия десяти улиц.