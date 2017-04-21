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Фотофакт

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В Славянске намечен капремонт 10 улиц

Антон Скворцов
21 апреля 2017 Просмотров: 98 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Участок улицы Ясной от Вольной до остановки «Ясная» заасфальтировали летом 2013 года. Ожидается, что остальной участок капитально отремонтируют в этом году. Фото из архива "ТВ плюс".

Очередная сессия Славянского горсовета утвердила финансирование капитального ремонта дорожного покрытия десяти улиц.

Согласно решению № 47-XXII-7, в перечень вошли:  

Очередная сессия Славянского горсовета утвердила финансирование капитального ремонта дорожного покрытия десяти улиц. Согласно решению № 47-XXII-7, в перечень вошли:  

- незаконченный участок улицы Ленина (Университетской) на сумму 1 млн. 375 тысяч гривен,

- Шнурковская (1 Мая), от памятника Шевченко до дома №60 — 2 млн. 880,9 тыс. 

- Васильевская (Окт. Революции), от ул. Ярослава Мудрого (Урицкого) до капитально отремонтированного участка — 984,44 тыс., 

- Святогорская (Карла Либкнехта), от капремонта до ул. Комяхова — 1 млн. 737,98 тыс.,  

- Почтовая (Р. Люксембург), от Васильевской до Свободы — 1 млн. 263,28 тыс.,

- Ясная, от остановки «Ясная» до ул. Батюка — 3 млн. 182,35 тыс., 

- Шевченко, от памятника до перекрестка с ул. Литературная (Д. Бедного) — 2 млн. 331,74 тыс., 

- Ярослава Мудрого (Урицкого) — 3 млн. 831,67 тыс. 

- Лозановича (от ул. Банковская до магазина «Паляница») - 835,09 тыс. 

- Героев Труда — 1 млн. 391,96 тыс. 

Работы начнутся после определения подрядчика с помощью системы электронных торгов.

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Комментарии к статье «В Славянске намечен капремонт 10 улиц »

Очередная сессия Славянского горсовета утвердила финансирование капитального ремонта дорожного покрытия десяти улиц.

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