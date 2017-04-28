Артема и Лесному обеспечат бесперебойное водоснабжение

|26 апреля 2017
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В рамках проектов, реализуемых на территории Славянска Донецкой обладминистрацией, на водопроводной насосной станции №4 на улице Парковой ведутся работы для бесперебойного обеспечения водой микрорайонов Артема и Лесного.
Предполагается восстановление нерабочего участка водовода №6, который заходит на ВНС с улицы Мира, а также соединение его с действующим водоводом №4, по которому осуществляется водоснабжение районов. Генеральный директор КП «Славгорводоканал» Андрей Кийко объяснил, что новая линия будет выполнять роль резервной на случай, если на четвертом водоводе возникнет необходимость планового ремонта либо аварийная ситуация.
Прокладка водовода ведется бестраншейным методом. Работы выполняет подрядная организация «Специнжинирингпостач», которая ранее занималась реконструкцией городских канализационных коллекторов. Завершиться работы должны до конца мая.
Напомним, что в сфере водопроводно-канализационного хозяйства Славянска планируется реализовать 21 мероприятие на сумму более 40 миллионов гривен. Заказчиком работ, которые выполняются за счет перераспределенных с неподконтрольных территорий средств, выступают профильные департаменты ДонОВГА.
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В рамках проектов, реализуемых на территории Славянска Донецкой обладминистрацией, на водопроводной насосной станции №4 на улице Парковой ведутся работы для бесперебойного обеспечения водой микрорайонов Артема и Лесного.