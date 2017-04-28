 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Эффект проседания

Артема и Лесному обеспечат бесперебойное водоснабжение

Антон Скворцов
26 апреля 2017 Просмотров: 225 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Четвертый и шестой водоводы соединят перемычкой на территории станции. Фото - Антон Скворцов.

В рамках проектов, реализуемых на территории Славянска Донецкой обладминистрацией, на водопроводной насосной станции №4 на улице Парковой ведутся работы для бесперебойного обеспечения водой микрорайонов Артема и Лесного. 

Предполагается восстановление нерабочего участка водовода №6, который заходит на ВНС с улицы Мира, а также соединение его с действующим водоводом №4, по которому осуществляется водоснабжение районов. Генеральный директор КП «Славгорводоканал» Андрей Кийко объяснил, что новая линия будет выполнять роль резервной на случай, если на четвертом водоводе возникнет необходимость планового ремонта либо аварийная ситуация. 

Прокладка водовода ведется бестраншейным методом. Работы выполняет подрядная организация «Специнжинирингпостач», которая ранее занималась реконструкцией городских канализационных коллекторов. Завершиться работы должны до конца мая. 

Напомним, что в сфере водопроводно-канализационного хозяйства Славянска планируется реализовать 21 мероприятие на сумму более 40 миллионов гривен. Заказчиком работ, которые выполняются за счет перераспределенных с неподконтрольных территорий средств, выступают профильные департаменты ДонОВГА. 

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

28 апреля 2017

Забрался в детский лагерь

Спор из-за виллы «Мария» переходит в фазу затяжного конфликта

Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая

Краматорский парк аттракционов ждет славянскую детвору

Сбережения в обмен на виртуальный телевизор

В Славянске продолжаются споры о качестве ремонта дорог

27 апреля 2017

За сутки на блокпостах задержали 4 человек

При поддержке Госкино: «Дни украинского кино» в Славянске

«Валенсия» пригласила будущих «мини-мисс» в сладкую сказку

Деньги на славянский психологический центр дали американцы и Папа Римский

Славянский скифский меч передан на реставрацию в Киев

«Музыкальный батальон» в Славянске

Не в своих санях

26 апреля 2017

Игорь Паньков: «Что такое радиация, мы не понимали»

В Славянске вспомнили подвиг чернобыльцев

Учеба возобновилась

Флюорограф на Химике: процесс пошел

Грейдеровку улиц взяли на контроль

В Славянске идет смотр-конкурс по охране труда

Фонтан готовят к запуску

Жители Химика боятся, что рухнет многоэтажка

В Славянске объявлен очередной субботник

Мастера спорта получили удостоверения

Экологическими проектами займется область

Артема и Лесному обеспечат бесперебойное водоснабжение

В Славянске задержали бандероль с «кайфом»

Организатору «референдума» дали 5 лет с испытательным сроком

25 апреля 2017

Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах

Зантарая и Белодед – чемпионы Европы по дзюдо

В Славянске состоялся чемпионат Донецкой области по рукопашному бою

Паспорт Украины: кому ID, а кому бумажный вариант

Также в разделе

Флюорограф на Химике: процесс пошел

— 26 апреля 2017 —

В Славянск наконец-то вернулась проектно-сметная документация для установки современного флюорографа в микрорайоне Химик, которая долгое время находилась на радиологической экспертизе в Киеве.

Читать далее ⇒

Грейдеровку улиц взяли на контроль

— 26 апреля 2017 —

Директор КП «Водопонижение» сообщил, что накануне, с наступлением более-менее стабильной погоды, предприятие возобновило грейдеровку грунтовых дорог в частном секторе.

Читать далее ⇒

Фонтан готовят к запуску

— 26 апреля 2017 —

Работники КП «Водопонижение» занимаются подготовкой городского фонтана к запуску на майские праздники.

Читать далее ⇒

Жители Химика боятся, что рухнет многоэтажка

— 26 апреля 2017 —

Жительница дома №15 на ул. Новосодовской (ОСМД «Даурия») пожаловалась, что фундамент дома на протяжении многих лет подмывает водой, которая стекает из соседней посадки.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Артема и Лесному обеспечат бесперебойное водоснабжение»

В рамках проектов, реализуемых на территории Славянска Донецкой обладминистрацией, на водопроводной насосной станции №4 на улице Парковой ведутся работы для бесперебойного обеспечения водой микрорайонов Артема и Лесного. 

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Спор из-за виллы «Мария» переходит в фазу затяжного конфликта

Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая

Краматорский парк аттракционов ждет славянскую детвору

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Забрался в детский лагерь

Сбережения в обмен на виртуальный телевизор

За сутки на блокпостах задержали 4 человек

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Бесплатные лекарства получили больше шестисот славянцев

Как потратят экофонд

О прививках и доступных лекарствах

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Не в своих санях

Заскоки

В сухом остатке

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Мастера спорта получили удостоверения

Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах

Зантарая и Белодед – чемпионы Европы по дзюдо

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

28 апреля 2017

Забрался в детский лагерь

Спор из-за виллы «Мария» переходит в фазу затяжного конфликта

Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая

Краматорский парк аттракционов ждет славянскую детвору

Сбережения в обмен на виртуальный телевизор

В Славянске продолжаются споры о качестве ремонта дорог

27 апреля 2017

За сутки на блокпостах задержали 4 человек

При поддержке Госкино: «Дни украинского кино» в Славянске

«Валенсия» пригласила будущих «мини-мисс» в сладкую сказку

Деньги на славянский психологический центр дали американцы и Папа Римский

Славянский скифский меч передан на реставрацию в Киев

«Музыкальный батальон» в Славянске

Не в своих санях

26 апреля 2017

Игорь Паньков: «Что такое радиация, мы не понимали»

В Славянске вспомнили подвиг чернобыльцев

Учеба возобновилась

Флюорограф на Химике: процесс пошел

Грейдеровку улиц взяли на контроль

В Славянске идет смотр-конкурс по охране труда

Фонтан готовят к запуску

Жители Химика боятся, что рухнет многоэтажка

В Славянске объявлен очередной субботник

Мастера спорта получили удостоверения

Экологическими проектами займется область

Артема и Лесному обеспечат бесперебойное водоснабжение

В Славянске задержали бандероль с «кайфом»

Организатору «референдума» дали 5 лет с испытательным сроком

25 апреля 2017

Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах

Зантарая и Белодед – чемпионы Европы по дзюдо

В Славянске состоялся чемпионат Донецкой области по рукопашному бою

Паспорт Украины: кому ID, а кому бумажный вариант

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top