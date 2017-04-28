Экологическими проектами займется область

|26 апреля 2017
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Реализацией проектов за средства областного экологического фонда будет заниматься Донецкая облгосадминистрация — полномочия заказчика были делегированы ей решением сессии горсовета.
Как объяснил городской голова Вадим Лях, речь идет о следующих объектах. 20 миллионов гривен должны быть выделены на городской парк, где за счет этих средств будут вымощены дорожки, выполнено озеленение и другие работы, финансирование которых возможно за «экологические» деньги. 15 миллионов направят на продолжение реконструкции очистных сооружений. 690 тысяч гривен будет потрачено на разработку проекта рекультивации городского полигона ТБО, который был закрыт в начале нынешнего года. Сама же рекультивация, как сообщалось ранее, запланирована на 2018 год.
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• Славянский скифский меч передан на реставрацию в Киев
• «Музыкальный батальон» в Славянске
26 апреля 2017
• Игорь Паньков: «Что такое радиация, мы не понимали»
• В Славянске вспомнили подвиг чернобыльцев
• Флюорограф на Химике: процесс пошел
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Реализацией проектов за средства областного экологического фонда будет заниматься Донецкая облгосадминистрация — полномочия заказчика были делегированы ей решением сессии горсовета.