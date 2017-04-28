Экологическими проектами займется область

Как объяснил городской голова Вадим Лях, речь идет о следующих объектах. 20 миллионов гривен должны быть выделены на городской парк, где за счет этих средств будут вымощены дорожки, выполнено озеленение и другие работы, финансирование которых возможно за «экологические» деньги. 15 миллионов направят на продолжение реконструкции очистных сооружений. 690 тысяч гривен будет потрачено на разработку проекта рекультивации городского полигона ТБО, который был закрыт в начале нынешнего года. Сама же рекультивация, как сообщалось ранее, запланирована на 2018 год.