 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Эффект проседания

Экологическими проектами займется область

Антон Скворцов
26 апреля 2017 Просмотров: 175 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
На завершение реконструкции очистных сооружений из областного экологического фонда ожидается получить 15 миллионов гривен. Фото из архива "ТВ плюс".

Реализацией проектов за средства областного экологического фонда будет заниматься Донецкая облгосадминистрация — полномочия заказчика были делегированы ей решением сессии горсовета.

Как объяснил городской голова Вадим Лях, речь идет о следующих объектах. 20 миллионов гривен должны быть выделены на городской парк, где за счет этих средств будут вымощены дорожки, выполнено озеленение и другие работы, финансирование которых возможно за «экологические» деньги. 15 миллионов направят на продолжение реконструкции очистных сооружений. 690 тысяч гривен будет потрачено на разработку проекта рекультивации городского полигона ТБО, который был закрыт в начале нынешнего года. Сама же рекультивация, как сообщалось ранее, запланирована на 2018 год. 

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

28 апреля 2017

Забрался в детский лагерь

Спор из-за виллы «Мария» переходит в фазу затяжного конфликта

Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая

Краматорский парк аттракционов ждет славянскую детвору

Сбережения в обмен на виртуальный телевизор

В Славянске продолжаются споры о качестве ремонта дорог

27 апреля 2017

За сутки на блокпостах задержали 4 человек

При поддержке Госкино: «Дни украинского кино» в Славянске

«Валенсия» пригласила будущих «мини-мисс» в сладкую сказку

Деньги на славянский психологический центр дали американцы и Папа Римский

Славянский скифский меч передан на реставрацию в Киев

«Музыкальный батальон» в Славянске

Не в своих санях

26 апреля 2017

Игорь Паньков: «Что такое радиация, мы не понимали»

В Славянске вспомнили подвиг чернобыльцев

Учеба возобновилась

Флюорограф на Химике: процесс пошел

Грейдеровку улиц взяли на контроль

В Славянске идет смотр-конкурс по охране труда

Фонтан готовят к запуску

Жители Химика боятся, что рухнет многоэтажка

В Славянске объявлен очередной субботник

Мастера спорта получили удостоверения

Экологическими проектами займется область

Артема и Лесному обеспечат бесперебойное водоснабжение

В Славянске задержали бандероль с «кайфом»

Организатору «референдума» дали 5 лет с испытательным сроком

25 апреля 2017

Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах

Зантарая и Белодед – чемпионы Европы по дзюдо

В Славянске состоялся чемпионат Донецкой области по рукопашному бою

Паспорт Украины: кому ID, а кому бумажный вариант

Также в разделе

Флюорограф на Химике: процесс пошел

— 26 апреля 2017 —

В Славянск наконец-то вернулась проектно-сметная документация для установки современного флюорографа в микрорайоне Химик, которая долгое время находилась на радиологической экспертизе в Киеве.

Читать далее ⇒

Грейдеровку улиц взяли на контроль

— 26 апреля 2017 —

Директор КП «Водопонижение» сообщил, что накануне, с наступлением более-менее стабильной погоды, предприятие возобновило грейдеровку грунтовых дорог в частном секторе.

Читать далее ⇒

Фонтан готовят к запуску

— 26 апреля 2017 —

Работники КП «Водопонижение» занимаются подготовкой городского фонтана к запуску на майские праздники.

Читать далее ⇒

Жители Химика боятся, что рухнет многоэтажка

— 26 апреля 2017 —

Жительница дома №15 на ул. Новосодовской (ОСМД «Даурия») пожаловалась, что фундамент дома на протяжении многих лет подмывает водой, которая стекает из соседней посадки.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Экологическими проектами займется область »

Реализацией проектов за средства областного экологического фонда будет заниматься Донецкая облгосадминистрация — полномочия заказчика были делегированы ей решением сессии горсовета.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Спор из-за виллы «Мария» переходит в фазу затяжного конфликта

Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая

Краматорский парк аттракционов ждет славянскую детвору

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Забрался в детский лагерь

Сбережения в обмен на виртуальный телевизор

За сутки на блокпостах задержали 4 человек

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Бесплатные лекарства получили больше шестисот славянцев

Как потратят экофонд

О прививках и доступных лекарствах

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Не в своих санях

Заскоки

В сухом остатке

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Мастера спорта получили удостоверения

Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах

Зантарая и Белодед – чемпионы Европы по дзюдо

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

28 апреля 2017

Забрался в детский лагерь

Спор из-за виллы «Мария» переходит в фазу затяжного конфликта

Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая

Краматорский парк аттракционов ждет славянскую детвору

Сбережения в обмен на виртуальный телевизор

В Славянске продолжаются споры о качестве ремонта дорог

27 апреля 2017

За сутки на блокпостах задержали 4 человек

При поддержке Госкино: «Дни украинского кино» в Славянске

«Валенсия» пригласила будущих «мини-мисс» в сладкую сказку

Деньги на славянский психологический центр дали американцы и Папа Римский

Славянский скифский меч передан на реставрацию в Киев

«Музыкальный батальон» в Славянске

Не в своих санях

26 апреля 2017

Игорь Паньков: «Что такое радиация, мы не понимали»

В Славянске вспомнили подвиг чернобыльцев

Учеба возобновилась

Флюорограф на Химике: процесс пошел

Грейдеровку улиц взяли на контроль

В Славянске идет смотр-конкурс по охране труда

Фонтан готовят к запуску

Жители Химика боятся, что рухнет многоэтажка

В Славянске объявлен очередной субботник

Мастера спорта получили удостоверения

Экологическими проектами займется область

Артема и Лесному обеспечат бесперебойное водоснабжение

В Славянске задержали бандероль с «кайфом»

Организатору «референдума» дали 5 лет с испытательным сроком

25 апреля 2017

Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах

Зантарая и Белодед – чемпионы Европы по дзюдо

В Славянске состоялся чемпионат Донецкой области по рукопашному бою

Паспорт Украины: кому ID, а кому бумажный вариант

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top