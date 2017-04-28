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В Славянске объявлен очередной субботник

Антон Скворцов
26 апреля 2017 Просмотров: 212 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На субботу, 29 апреля, назначена очередная генеральная уборка города.

«Погода не радовала, времени до майских праздников в обрез. Город по-прежнему грязный», - констатировал городской голова Вадим Лях, призвав активизировать работу коммунальных служб и объявив о проведении второго общегородского субботника.

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Комментарии к статье «В Славянске объявлен очередной субботник»

На субботу, 29 апреля, назначена очередная генеральная уборка города.

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