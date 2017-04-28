Жители Химика боятся, что рухнет многоэтажка

Жительница дома №15 на ул. Новосодовской (ОСМД «Даурия») пожаловалась, что фундамент дома на протяжении многих лет подмывает водой, которая стекает из соседней посадки.

«Размыло уже фундамент. Дом не на сваях, а на «подушках». Если вдруг рухнут десять этажей, кто будет отвечать?» - задалась вопросом женщина.

Разобраться в вопросе и доложить о результатах на следующем оперативном совещании, Вадим Лях поручил гендиректору «Славгорводоканала» Андрею Кийко.