Фонтан готовят к запуску

|26 апреля 2017
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Работники КП «Водопонижение» занимаются подготовкой городского фонтана к запуску на майские праздники.
Чаша уже оштукатурена и покрашена, в среду начался монтаж оборудования.
По словам директора предприятия Сулеймана Фарзалыева, объект будет готов к концу рабочей недели.
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• Краматорский парк аттракционов ждет славянскую детвору
• Сбережения в обмен на виртуальный телевизор
• В Славянске продолжаются споры о качестве ремонта дорог
27 апреля 2017
• За сутки на блокпостах задержали 4 человек
• При поддержке Госкино: «Дни украинского кино» в Славянске
• «Валенсия» пригласила будущих «мини-мисс» в сладкую сказку
• Деньги на славянский психологический центр дали американцы и Папа Римский
• Славянский скифский меч передан на реставрацию в Киев
• «Музыкальный батальон» в Славянске
26 апреля 2017
• Игорь Паньков: «Что такое радиация, мы не понимали»
• В Славянске вспомнили подвиг чернобыльцев
• Флюорограф на Химике: процесс пошел
• Грейдеровку улиц взяли на контроль
• В Славянске идет смотр-конкурс по охране труда
• Жители Химика боятся, что рухнет многоэтажка
• В Славянске объявлен очередной субботник
• Мастера спорта получили удостоверения
• Экологическими проектами займется область
• Артема и Лесному обеспечат бесперебойное водоснабжение
• В Славянске задержали бандероль с «кайфом»
• Организатору «референдума» дали 5 лет с испытательным сроком
25 апреля 2017
• Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах
• Зантарая и Белодед – чемпионы Европы по дзюдо
• В Славянске состоялся чемпионат Донецкой области по рукопашному бою
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Работники КП «Водопонижение» занимаются подготовкой городского фонтана к запуску на майские праздники.