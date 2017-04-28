Грейдеровку улиц взяли на контроль

Директор КП «Водопонижение» сообщил, что накануне, с наступлением более-менее стабильной погоды, предприятие возобновило грейдеровку грунтовых дорог в частном секторе.

В понедельник была выровнена улица Союзная в Северном микрорайоне. Сулейман Фарзалыев пообещал, что работы продолжатся.

На уточняющий вопрос городского головы о том, какие улицы будут отгрейдерованы, он не ответил, сказав лишь, что до конца недели планируется пройти пять-шесть улиц.

В свою очередь, Вадим Лях поручил отчитываться о проведенной работе каждую неделю с указанием адресов.

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