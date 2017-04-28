Флюорограф на Химике: процесс пошел

В Славянск наконец-то вернулась проектно-сметная документация для установки современного флюорографа в микрорайоне Химик, которая долгое время находилась на радиологической экспертизе в Киеве.

Как сообщила начальник отдела здравоохранения Елена Джим, сейчас документы находятся на корректировке в КП «СлавУКС» и должны быть получены со дня на день. После этого будет объявлен тендер для выбора подрядчика.