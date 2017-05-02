 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Эффект проседания

В центральном парке облагораживают вход

Антон Скворцов
2 мая 2017 Просмотров: 80 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Свтодиодными панелями обошьют горизонтальную часть входной группы. Фото - Антон Скворцов.

На прошлой неделе в Славянске стартовала реконструкция арки на входе в центральный парк. К настоящему времени демонтирована старая обшивка верхней части конструкции, ведется сварка каркаса для светодиодных панелей. Их установка начнется после того, как каркас будет полностью готов и накрыт кровлей.

Реконструкция коснется только верхней части входной группы, колонны обшивать панелями не будут. Кроме того, арку украсят буквами «Парк Шелковичный». 

Напомним, что проект реализуется при поддержке Агентства США по международному развитию. USAID предоставило светодиодные конструкции, монтаж ведется за счет средств городского бюджета. На выполнение этих работ решением сессии горсовета выделено 300 тысяч гривен. 

Кроме того, в рамках сотрудничества с USAID в этом году будет наконец доведен до логического завершения проект по установке детской, спортивной и танцевальной площадок, который планировалось реализовать еще в прошлом году. Оборудование площадок, приобретенное за счет Агентства, уже привезли, теперь необходимо подготовить основу для его монтажа. Это, опять же, будет выполняться за счет местного бюджета. Как рассказал директор парка Алексей Солодовников, подготовительные работы начнутся после заключения договора с подрядчиком — бумаги должны быть подписаны 16 мая.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

2 мая 2017

В центральном парке облагораживают вход

28 апреля 2017

Забрался в детский лагерь

Спор из-за виллы «Мария» переходит в фазу затяжного конфликта

Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая

Виды и технические особенности швейных машин

Краматорский парк аттракционов ждет славянскую детвору

Сбережения в обмен на виртуальный телевизор

В Славянске продолжаются споры о качестве ремонта дорог

27 апреля 2017

За сутки на блокпостах задержали 4 человек

При поддержке Госкино: «Дни украинского кино» в Славянске

«Валенсия» пригласила будущих «мини-мисс» в сладкую сказку

Деньги на славянский психологический центр дали американцы и Папа Римский

Славянский скифский меч передан на реставрацию в Киев

«Музыкальный батальон» в Славянске

Не в своих санях

26 апреля 2017

Игорь Паньков: «Что такое радиация, мы не понимали»

В Славянске вспомнили подвиг чернобыльцев

Учеба возобновилась

Флюорограф на Химике: процесс пошел

Грейдеровку улиц взяли на контроль

В Славянске идет смотр-конкурс по охране труда

Фонтан готовят к запуску

Жители Химика боятся, что рухнет многоэтажка

В Славянске объявлен очередной субботник

Мастера спорта получили удостоверения

Экологическими проектами займется область

Артема и Лесному обеспечат бесперебойное водоснабжение

В Славянске задержали бандероль с «кайфом»

Организатору «референдума» дали 5 лет с испытательным сроком

25 апреля 2017

Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах

Зантарая и Белодед – чемпионы Европы по дзюдо

Также в разделе

Флюорограф на Химике: процесс пошел

— 26 апреля 2017 —

В Славянск наконец-то вернулась проектно-сметная документация для установки современного флюорографа в микрорайоне Химик, которая долгое время находилась на радиологической экспертизе в Киеве.

Читать далее ⇒

Грейдеровку улиц взяли на контроль

— 26 апреля 2017 —

Директор КП «Водопонижение» сообщил, что накануне, с наступлением более-менее стабильной погоды, предприятие возобновило грейдеровку грунтовых дорог в частном секторе.

Читать далее ⇒

Фонтан готовят к запуску

— 26 апреля 2017 —

Работники КП «Водопонижение» занимаются подготовкой городского фонтана к запуску на майские праздники.

Читать далее ⇒

Жители Химика боятся, что рухнет многоэтажка

— 26 апреля 2017 —

Жительница дома №15 на ул. Новосодовской (ОСМД «Даурия») пожаловалась, что фундамент дома на протяжении многих лет подмывает водой, которая стекает из соседней посадки.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В центральном парке облагораживают вход»

На прошлой неделе в Славянске стартовала реконструкция арки на входе в центральный парк. К настоящему времени демонтирована старая обшивка верхней части конструкции, ведется сварка каркаса для светодиодных панелей. Их установка начнется после того, как каркас будет полностью готов и накрыт кровлей.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Спор из-за виллы «Мария» переходит в фазу затяжного конфликта

Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая

Виды и технические особенности швейных машин

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Забрался в детский лагерь

Сбережения в обмен на виртуальный телевизор

За сутки на блокпостах задержали 4 человек

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Бесплатные лекарства получили больше шестисот славянцев

Как потратят экофонд

О прививках и доступных лекарствах

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Не в своих санях

Заскоки

В сухом остатке

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Мастера спорта получили удостоверения

Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах

Зантарая и Белодед – чемпионы Европы по дзюдо

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

2 мая 2017

В центральном парке облагораживают вход

28 апреля 2017

Забрался в детский лагерь

Спор из-за виллы «Мария» переходит в фазу затяжного конфликта

Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая

Виды и технические особенности швейных машин

Краматорский парк аттракционов ждет славянскую детвору

Сбережения в обмен на виртуальный телевизор

В Славянске продолжаются споры о качестве ремонта дорог

27 апреля 2017

За сутки на блокпостах задержали 4 человек

При поддержке Госкино: «Дни украинского кино» в Славянске

«Валенсия» пригласила будущих «мини-мисс» в сладкую сказку

Деньги на славянский психологический центр дали американцы и Папа Римский

Славянский скифский меч передан на реставрацию в Киев

«Музыкальный батальон» в Славянске

Не в своих санях

26 апреля 2017

Игорь Паньков: «Что такое радиация, мы не понимали»

В Славянске вспомнили подвиг чернобыльцев

Учеба возобновилась

Флюорограф на Химике: процесс пошел

Грейдеровку улиц взяли на контроль

В Славянске идет смотр-конкурс по охране труда

Фонтан готовят к запуску

Жители Химика боятся, что рухнет многоэтажка

В Славянске объявлен очередной субботник

Мастера спорта получили удостоверения

Экологическими проектами займется область

Артема и Лесному обеспечат бесперебойное водоснабжение

В Славянске задержали бандероль с «кайфом»

Организатору «референдума» дали 5 лет с испытательным сроком

25 апреля 2017

Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах

Зантарая и Белодед – чемпионы Европы по дзюдо

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top