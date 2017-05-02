В центральном парке облагораживают вход

На прошлой неделе в Славянске стартовала реконструкция арки на входе в центральный парк. К настоящему времени демонтирована старая обшивка верхней части конструкции, ведется сварка каркаса для светодиодных панелей. Их установка начнется после того, как каркас будет полностью готов и накрыт кровлей.

Реконструкция коснется только верхней части входной группы, колонны обшивать панелями не будут. Кроме того, арку украсят буквами «Парк Шелковичный».

Напомним, что проект реализуется при поддержке Агентства США по международному развитию. USAID предоставило светодиодные конструкции, монтаж ведется за счет средств городского бюджета. На выполнение этих работ решением сессии горсовета выделено 300 тысяч гривен.

Кроме того, в рамках сотрудничества с USAID в этом году будет наконец доведен до логического завершения проект по установке детской, спортивной и танцевальной площадок, который планировалось реализовать еще в прошлом году. Оборудование площадок, приобретенное за счет Агентства, уже привезли, теперь необходимо подготовить основу для его монтажа. Это, опять же, будет выполняться за счет местного бюджета. Как рассказал директор парка Алексей Солодовников, подготовительные работы начнутся после заключения договора с подрядчиком — бумаги должны быть подписаны 16 мая.