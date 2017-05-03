Молодежь открыла в микрорайоне Артема новую детскую площадку

|3 мая 2017
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В микрорайоне Артема 29 апреля появилась еще одна зона для семейного отдыха с детьми. Детская площадка разместилась в самом начале посадки, недалеко от дома №35 на ул. Батюка.
Зона семейного оотдыха стала реализацией малого грантового проекта, который осуществила общественная организация «Молодь сходу України».
По словам руководителя платформы инициатив «Теплица» Анны Авдиянц, при поддержке ЮНИСЕФ они проводили конкурс малых грантов осенью прошлого года. «Молодь сходу України» оказались одними из победителей. На осуществление задуманного им выделили 15 тыс. грн.
За эти средства студенты смогли установить деревянные качели, лесенки, домик и три лавочки. Они разместились вокруг деревьев, ведь проект предполагал бережное отношение к природе. Для этих же целей здесь появились урны. Перед установкой площадки ребята инициировали субботник по уборке будущего места отдыха. Однако, как показали результаты, убирать здесь придется еще неоднократно.
Заместитель председателя ОО «Молодь сходу України» Оксана Ступак рассказала, что место для дислокации новой зоны отдыха выбрали не случайно.
- Артема и Лесной – два больших спальных микрорайона. Сколько площадок здесь не установи, все равно лишними они не будут. Более того, в городе существует план облагораживания зеленой зоны на Артема. Может быть, наша площадка станет первым шагом по превращению посадки в цивилизованный парк, - говорит Оксана Ступак.
По ее словам, новую детскую площадку коммунальные учреждения на баланс не взяли. Поэтому студенты планируют сами поддерживать здесь порядок и следить, чтобы качели не ломали.
В день открытия будущие социальные педагоги проводили опрос первых посетителей нового места отдыха. Жителям микрорайона задавали вопрос: что еще должно появиться в зоне семейного отдыха. Судя по ответам людей, микрорайону нужна волейбольная площадка, веревочный городок, песочница и фонтан. Непосредственно площадку, по мнению жителей стоило бы оградить, потому что рядом находится проезжая часть.
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Комментарии к статье «Молодежь открыла в микрорайоне Артема новую детскую площадку»
В микрорайоне Артема 29 апреля появилась еще одна зона для семейного отдыха с детьми. Детская площадка разместилась в самом начале посадки, недалеко от дома №35 на ул. Батюка.