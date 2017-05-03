На Артема будут менять электросчетчики

— 2 мая 2017 —

На прошлой неделе в Славянске стартовала реконструкция арки на входе в центральный парк. К настоящему времени демонтирована старая обшивка верхней части конструкции, ведется сварка каркаса для светодиодных панелей. Их установка начнется после того, как каркас будет полностью готов и накрыт кровлей.

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