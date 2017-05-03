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Фотофакт

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На Артема будут менять электросчетчики

Антон Скворцов
3 мая 2017 Просмотров: 18 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В многоквартирных домах микрорайона Артема намечена массовая замена приборов учета электроэнергии с их выносом из квартир на лестничные площадки.

Об этом сообщил начальник Славянского РЭСа Виталий Колесник. 

По его словам, всего подлежат замене около двух тысяч счетчиков. Кроме будних дней, работы будут вестись и в субботу.

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Комментарии к статье «На Артема будут менять электросчетчики»

В многоквартирных домах микрорайона Артема намечена массовая замена приборов учета электроэнергии с их выносом из квартир на лестничные площадки.

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