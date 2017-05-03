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Фотофакт

Эффект проседания

РЭС не намерен обесточивать незаконные МАФы

Антон Скворцов
3 мая 2017 Просмотров: 18 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В ходе сноса несанкционированных киосков власти столкнулись с проблемой: некоторые из сооружений подключены к электрическим сетям, и как быть в этом случае — неизвестно.

Данный вопрос поднял городской голова Вадим Лях. Комментируя ситуацию, начальник РЭСа Виталий Колесник объяснил, что в свое время при установке МАФов предпринимателям давали разрешения по подключение электроэнергии. И даже несмотря на отсутствие правоустанавливающих документов, расторгнуть договор можно только через суд.       

В свою очередь, Вадим Лях заявил, что в очередной раз ввязываться в судебные тяжбы не намерен. По его мнению, было бы целесообразнее вначале отключить незаконный киоск, а затем пусть его владелец, если пожелает, идет в суд доказывать свою правоту. «Я отключать не буду», - предупредил Виталий Колесник. 

К общему знаменателю стороны так и не пришли. Вадим Лях выразил надежду, что найти выход из ситуации все же получится.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

  • В течение прошлой недели силами работников КП «Славгорводоканал» ликвидированы 49 аварийных ситуаций на водопроводных сетях и 53 канализационных засора. 
  • Среднесуточная подача воды составила 24,8 тысяч м куб., что на 600 кубометров меньше, чем за предыдущую неделю. От «Воды Донбасса» получено 19,3 тыс. м3, с фильтровальной станции - 5,5 тыс. м3. 
  • По информации ГСЧС, за неделю в Славянске зафиксированы 6 пожаров, на одном из которых погиб человек. В трех случаях горела сухая растительность. 
  • По данным СЭС, анализы проб воды, взятых в Северском Донце и озерах Славкурорта, соответствуют нормативным показателям.

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Комментарии к статье «РЭС не намерен обесточивать незаконные МАФы»

В ходе сноса несанкционированных киосков власти столкнулись с проблемой: некоторые из сооружений подключены к электрическим сетям, и как быть в этом случае — неизвестно.

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