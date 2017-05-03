РЭС не намерен обесточивать незаконные МАФы

В ходе сноса несанкционированных киосков власти столкнулись с проблемой: некоторые из сооружений подключены к электрическим сетям, и как быть в этом случае — неизвестно.

Данный вопрос поднял городской голова Вадим Лях. Комментируя ситуацию, начальник РЭСа Виталий Колесник объяснил, что в свое время при установке МАФов предпринимателям давали разрешения по подключение электроэнергии. И даже несмотря на отсутствие правоустанавливающих документов, расторгнуть договор можно только через суд.

В свою очередь, Вадим Лях заявил, что в очередной раз ввязываться в судебные тяжбы не намерен. По его мнению, было бы целесообразнее вначале отключить незаконный киоск, а затем пусть его владелец, если пожелает, идет в суд доказывать свою правоту. «Я отключать не буду», - предупредил Виталий Колесник.

К общему знаменателю стороны так и не пришли. Вадим Лях выразил надежду, что найти выход из ситуации все же получится.

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