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Фотофакт

Волонтерское благоустройство

Саженцы на набережной Торца обгладывают козы

Светлана Вьюниченко
3 мая 2017 Просмотров: 90 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Одним из мест, где деревья высаживают постоянно, является набережная реки Казенный Торец. Этот участок давно взяло под опеку Северско-Донецкое бассейновое управление водных ресурсов. Для него даже придумали отдельное название - «Староречье».

Сотрудники предприятия установили здесь детскую площадку, организовали зону отдыха, регулярно проводят субботники, привлекая к ним учащуюся молодежь. Сказать, что за территорией не ухаживают, не сможет никто в городе. И тем не менее. процент выживаемости молодых деревьев на набережной очень низкий. Причину этого начальник БУВРа Сергей Трофанчук видит в двух факторах. Оба они так или иначе связаны с вандализмом.

- На набережной жители близлежащего частного сектора выпасают коз. Животные не оставляют шанса молоденьким деревцам, полностью обгладывая с них кору. Мы привлекали к этой проблеме правоохранителей, озвучивали ее городским властям. Ходили даже по домам владельцев коз, просили пасти животных в другом месте. Но пока достичь взаимопонимания не удалось, - говорит Сергей Трофанчук.

Еще один момент, мешающий росту деревьев, вступает в силу с приходом зимы. Детвора, да и взрослые, устраивая катание с горок на санках и ледянках, часто ломают саженцы. Особенно это вредит деревцам, которые посадили осенью.   

- Весной 2016 года мы учли печальный опыт прошлых лет и посадили на «Староречье» кустарник барбарис. Однако саженцы были выкопаны. Кто-то решил, что ему декоративные кустики нужнее, чем целому городу, - говорит начальник БУВРа.

Это не остановило энтузиастов. И в нынешнем апреле на набережной провели традиционную толоку. Благоадря усилиям БУВРовцев и студентов, теперь здесь будут расти спирея, гортензия, чубушник, форзиция, бузина, боярышник, яблони Недзвецкого и вербы Матсудана.

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Комментарии к статье «Саженцы на набережной Торца обгладывают козы»

Одним из мест, где деревья высаживают постоянно, является набережная реки Казенный Торец. Этот участок давно взяло под опеку Северско-Донецкое бассейновое управление водных ресурсов. Для него даже придумали отдельное название - «Староречье».

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