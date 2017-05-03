«Сакур» на Бульварной оказалось меньше половины

На улице Бульварной зацвели деревца, которые были высажены в начале ноября минувшего года. К счастью, все они прижились, но обращает на себя внимание тот факт, что не все из них по внешнему виду напоминают яблони Недзвецкого, в качестве которых позиционировались изначально.

Всего здесь было высажено семьдесят деревьев. Розовым цветом, из-за которого яблони Недзвецкого окрестили «сакурами», цветут не более трех десятков. На остальных цветы белые. Да и по цвету листьев саженцы отличаются друг от друга: если у «сакур» они красноватые, то у их соседей — обычные зеленые.

По всей видимости, саженцы второго вида тоже являются декоративными яблонями, разновидностей коих, как выяснилось, существует множество. К какому именно сорту относятся упомянутые в нашей публикации, надеемся, подскажут специалисты.