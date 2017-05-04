Славянску нужен ДЭУ

В целом на ремонт дорог в текущем году город планирует потратить до 40 млн. грн. Эту цифру на заседании исполкома озвучил мэр Славянска Вадим Лях. Около 10% этой суммы пойдет на «латание» ям.

Тема ямочного ремонта дорог стала одной из самых обсуждаемых на исполкоме. По словам городского головы, на такой ремонт трудно найти подрядчиков, поскольку им гораздо выгоднее осваивать суммы по капитальной реконструкции, проходя один участок улицы, а не «прыгая от ямы к яме». Поэтому в Славянске все чаще поднимается вопрос о создании при КП «Водопонижение» дорожно-эксплуатационного участка (ДЭУ). Эта организация могла бы делать ямочный ремонт самостоятельно, экономя местному бюджету время и деньги. Добавим, что в городе много лет существовал не участок, а целое управление, которое занималось ремонтом дорог. Структура была закрыта в каденцию Нели Штепы.

- Планируется, что ДЭУ начнет работу через два месяца. До этого ямочные ремонты будут делать подрядчики, - объяснил городской голова.

Также, по его словам, в УЖКХ в ближайшее время появится отдел коммунального строительства. В его обязанности войдет и оценка ремонта дорог.

Отметим, что подрядчиков, которые занимаются ямочным ремонтом, планируют обязать размещать информационные таблички с датами начала и окончания работ. Это, как объяснил Вадим Лях, исключит вопросы на тему, почему часть ям оставили и перешли на другой участок.

- Все делается по технологии. К оставленным ямам рабочие вернутся. Если срок окончания работ не подошел, с претензиями можно подождать, - говорит мэр.