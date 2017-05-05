|5 мая 2017
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В Славянске стартовала реализация проекта по установке спортивных площадок с искусственным покрытием — подобных той, которая была обустроена в свое время в школах №17 и 7. На прошлой неделе подготовительные работы начались на территории общеобразовательной школы №4.
Проект реализуется местными властями совместно с Донецкой облгосадминистрацией. За счет средств городского бюджета готовится основание, так называемая подушка из щебня и песка. Материалы - само поле и ограждение — приобретаются за счет средств области, она же привлекает подрядчиков для монтажа.
Начальник отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Александр Мищенко напомнил, что, кроме ООШ №4 школы, поля размером 42х22 метра появятся еще в двух школах — 13 и 16, а также в городском парке. Их открытие планируется приурочить к празднованию 85-летия Донецкой области. Подготовительные работы должны быть завершены к 15 мая, монтаж оборудования — к середине июня.
Кроме того, в Славянске на стадионе КДЮСШ (бывший «Локомотив») планируется «постелить» поле размером 105 на 68 метров. Это будет сделано несколько позже.
Напомним также, что в рамках сотрудничества с ДонОГА в городе будут установлены 12 тренажерных площадок: одиннадцать — в учебных заведениях и во дворах жилых домов, еще одна — на территории воинской части Нацгвардии. По словам Александра Мищенко, проектно-сметная документация уже готова, идут поставки оборудования. Как только все комплекты будут в полном сборе, начнется их установка.
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• Озеленение Славянска: шаг вперед, два назад
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• В Славянске состоялся турнир по боулингу
• Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по дзюдо
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Комментарии к статье «В школе №4 делают основание для футбольного поля с искусственным покрытием»
В Славянске стартовала реализация проекта по установке спортивных площадок с искусственным покрытием — подобных той, которая была обустроена в свое время в школах №17 и 7. На прошлой неделе подготовительные работы начались на территории общеобразовательной школы №4.