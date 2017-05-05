В школе №4 делают основание для футбольного поля с искусственным покрытием

В Славянске стартовала реализация проекта по установке спортивных площадок с искусственным покрытием — подобных той, которая была обустроена в свое время в школах №17 и 7. На прошлой неделе подготовительные работы начались на территории общеобразовательной школы №4.

Проект реализуется местными властями совместно с Донецкой облгосадминистрацией. За счет средств городского бюджета готовится основание, так называемая подушка из щебня и песка. Материалы - само поле и ограждение — приобретаются за счет средств области, она же привлекает подрядчиков для монтажа.

Начальник отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Александр Мищенко напомнил, что, кроме ООШ №4 школы, поля размером 42х22 метра появятся еще в двух школах — 13 и 16, а также в городском парке. Их открытие планируется приурочить к празднованию 85-летия Донецкой области. Подготовительные работы должны быть завершены к 15 мая, монтаж оборудования — к середине июня.

Кроме того, в Славянске на стадионе КДЮСШ (бывший «Локомотив») планируется «постелить» поле размером 105 на 68 метров. Это будет сделано несколько позже.

Напомним также, что в рамках сотрудничества с ДонОГА в городе будут установлены 12 тренажерных площадок: одиннадцать — в учебных заведениях и во дворах жилых домов, еще одна — на территории воинской части Нацгвардии. По словам Александра Мищенко, проектно-сметная документация уже готова, идут поставки оборудования. Как только все комплекты будут в полном сборе, начнется их установка.