|10 мая 2017
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На прошлой неделе на центральной площади Славянска отреставрировали сцену - заменили нижнюю часть тента, который был изрезан неизвестными вандалами в нескольких местах.
В прошлом году порезы заклеивали, в нынешнем - вопрос решили радикально: с обеих сторон испорченное покрытие поменяли на высоту одного пролета каркаса. Работы выполнялись за счет городского бюджета.
Об этом на аппаратном совещании 10 мая сообщила начальник отдела культуры Марина Олейник. Она в очередной раз призвала жителей города относиться к городскому имуществу бережно и не допускать проявлений вандализма.
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10 мая 2017
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• Славянск отметил День Победы
• В Славянске ставят «умные» электросчетчики
• Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей
• О текущем ремонте и разметке дорог
• На центральной площади обновили сцену
• На Соборной площади состоялась выставка военной ретротехники
• Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах
• ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»
• Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»
• Золотая награда Артура Ромащенко
• Сборная Славянска выиграла чемпионат Донецкой области по самбо
• «Ювентус» отправится в Кардифф
• КДЮСШ «Славхлеб» занял третье место на областном турнире по мини-футболу
8 мая 2017
• В Святогорске стало одним оружейным схроном меньше
• Пользователи Google были атакованы злоумышленниками
• Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу
5 мая 2017
• В школе №4 делают основание для футбольного поля с искусственным покрытием
• Перепутал, убил и пытался сжечь
• Что сделают на славянских очистных за 15 миллионов гривен
4 мая 2017
• Патриотический автопробег в память о погибших воинах
• В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат
• Частный сектор ринулся за справками для субсидий
• Стоимость питания в садиках вырастет на 30%
• Кения VS Донбасс: почему Петр Дудник помогает африканским детям
• Восьмая школа выпустила очередной поэтический сборник
3 мая 2017
• Волонтерское благоустройство
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На прошлой неделе на центральной площади Славянска отреставрировали сцену - заменили нижнюю часть тента, который был изрезан неизвестными вандалами в нескольких местах.