 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex





Loading...

Фотофакт

Память и примирение

На центральной площади обновили сцену

Антон Скворцов
10 мая 2017 Просмотров: 83 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Покрытие заменили с обеих сторон на высоту одного пролета. Фото - Антон Скворцов.

На прошлой неделе на центральной площади Славянска отреставрировали сцену - заменили нижнюю часть тента, который был изрезан неизвестными вандалами в нескольких местах.

В прошлом году порезы заклеивали, в нынешнем - вопрос решили радикально: с обеих сторон испорченное покрытие поменяли на высоту одного пролета каркаса. Работы выполнялись за счет городского бюджета.

Об этом на аппаратном совещании 10 мая сообщила начальник отдела культуры Марина Олейник. Она в очередной раз призвала жителей города относиться к городскому имуществу бережно и не допускать проявлений вандализма.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

10 мая 2017

Через Славянск прошла «Велика українська хода»

Славянск отметил День Победы

Память и примирение

В Славянске ставят «умные» электросчетчики

Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей

О текущем ремонте и разметке дорог

На центральной площади обновили сцену

На Соборной площади состоялась выставка военной ретротехники

Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах

ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»

Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»

Золотая награда Артура Ромащенко

Сборная Славянска выиграла чемпионат Донецкой области по самбо

«Ювентус» отправится в Кардифф

КДЮСШ «Славхлеб» занял третье место на областном турнире по мини-футболу

8 мая 2017

В Святогорске стало одним оружейным схроном меньше

Пользователи Google были атакованы злоумышленниками

Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу

5 мая 2017

В школе №4 делают основание для футбольного поля с искусственным покрытием

Перепутал, убил и пытался сжечь

Что сделают на славянских очистных за 15 миллионов гривен

4 мая 2017

Патриотический автопробег в память о погибших воинах

В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат

Славянску нужен ДЭУ

Частный сектор ринулся за справками для субсидий

Стоимость питания в садиках вырастет на 30%

Кения VS Донбасс: почему Петр Дудник помогает африканским детям

Восьмая школа выпустила очередной поэтический сборник

Чемоданные настроения

3 мая 2017

Волонтерское благоустройство

Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два

Также в разделе

Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей

— 10 мая 2017 —

Специалисты Славянского филиала Госсанэпидемслужбы приступили к созданию специальной карты, на которой будут обозначена ареалы обитания клещей в городе и районе.

Читать далее ⇒

О текущем ремонте и разметке дорог

— 10 мая 2017 —

Директор КП «Водопонижение» Сулейман Фарзалыев отчитался о завершении текущего ремонта дорог на улицах Криворожской, Олексы Тихого (Ленинградской) и Свободы (на мостах и путепроводе). 

Читать далее ⇒

В школе №4 делают основание для футбольного поля с искусственным покрытием

— 5 мая 2017 —

В Славянске стартовала реализация проекта по установке спортивных площадок с искусственным покрытием — подобных той, которая была обустроена в свое время в школах №17 и 7. На прошлой неделе подготовительные работы начались на территории общеобразовательной школы №4.

Читать далее ⇒

Славянску нужен ДЭУ

— 4 мая 2017 —

В целом на ремонт дорог в текущем году город планирует потратить до 40 млн. грн. Эту цифру на заседании исполкома озвучил мэр Славянска Вадим Лях. Около 10% этой суммы пойдет на «латание» ям.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «На центральной площади обновили сцену»

На прошлой неделе на центральной площади Славянска отреставрировали сцену - заменили нижнюю часть тента, который был изрезан неизвестными вандалами в нескольких местах.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Через Славянск прошла «Велика українська хода»

Славянск отметил День Победы

На Соборной площади состоялась выставка военной ретротехники

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Святогорске стало одним оружейным схроном меньше

Перепутал, убил и пытался сжечь

Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В Славянске ставят «умные» электросчетчики

Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах

Частный сектор ринулся за справками для субсидий

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Чемоданные настроения

Не в своих санях

Заскоки

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»

Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»

Золотая награда Артура Ромащенко

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

10 мая 2017

Через Славянск прошла «Велика українська хода»

Славянск отметил День Победы

Память и примирение

В Славянске ставят «умные» электросчетчики

Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей

О текущем ремонте и разметке дорог

На центральной площади обновили сцену

На Соборной площади состоялась выставка военной ретротехники

Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах

ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»

Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»

Золотая награда Артура Ромащенко

Сборная Славянска выиграла чемпионат Донецкой области по самбо

«Ювентус» отправится в Кардифф

КДЮСШ «Славхлеб» занял третье место на областном турнире по мини-футболу

8 мая 2017

В Святогорске стало одним оружейным схроном меньше

Пользователи Google были атакованы злоумышленниками

Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу

5 мая 2017

В школе №4 делают основание для футбольного поля с искусственным покрытием

Перепутал, убил и пытался сжечь

Что сделают на славянских очистных за 15 миллионов гривен

4 мая 2017

Патриотический автопробег в память о погибших воинах

В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат

Славянску нужен ДЭУ

Частный сектор ринулся за справками для субсидий

Стоимость питания в садиках вырастет на 30%

Кения VS Донбасс: почему Петр Дудник помогает африканским детям

Восьмая школа выпустила очередной поэтический сборник

Чемоданные настроения

3 мая 2017

Волонтерское благоустройство

Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top