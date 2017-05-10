На центральной площади обновили сцену

На прошлой неделе на центральной площади Славянска отреставрировали сцену - заменили нижнюю часть тента, который был изрезан неизвестными вандалами в нескольких местах.

В прошлом году порезы заклеивали, в нынешнем - вопрос решили радикально: с обеих сторон испорченное покрытие поменяли на высоту одного пролета каркаса. Работы выполнялись за счет городского бюджета.

Об этом на аппаратном совещании 10 мая сообщила начальник отдела культуры Марина Олейник. Она в очередной раз призвала жителей города относиться к городскому имуществу бережно и не допускать проявлений вандализма.