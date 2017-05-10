Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей

Специалисты Славянского филиала Госсанэпидемслужбы приступили к созданию специальной карты, на которой будут обозначена ареалы обитания клещей в городе и районе.

Об этом рассказала заведующая отделением эпиднадзора и профилактики инфекцонных заболеваний учреждения Галина Шишова. В связи с этим она обратилась к жителям города с просьбой приность в санэпидслужбу (ул. Свободы, 12, второй этаж) клещей, обнаруженных при различных обстоятельствах, например, после прогулок на одежде и домашних животных. Паразитов будут исследовать на предмет видового состава, инфицированности клещевым боррелиозом и энцефалитами.

Как известно, в мае наблюдается один из пиковых периодов активизации клещей. Десятки случаев укусов людей регистритуются буквально каждую неделю.