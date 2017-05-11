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Фотофакт

Память и примирение

В бывшем загсе может появиться «Прозрачный офис»

Антон Скворцов
11 мая 2017 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
По мнению городских властей, здание на Васильевской, 11, наиболее подходит для размещения центра предоставления социальных услуг. Фото - Антон Скворцов.

Славянск вошел в число городов, где в рамках государственной программы создаются современные центры предоставления социальных услуг — так называемые «Прозрачные офисы».

Центр планируется разместить в здании бывшего загса на улице Васильевской (Октябрьской Революции), 11, где до недавнего времени находилась телевизионная компания «ИРТК Тор». Сейчас городские власти рассматривают вопрос о покупке объекта в коммунальную собственность города. Первым этапом процесса станет изучение общественного мнения по данному вопросу. Согласно решению исполкома, принятому на прошлой неделе, оно будет проходить в трех формах: электронного голосования, анкетирования жителей города и переселенцев, а также обсуждения с представителями общественных организаций за «круглым столом». Его планируется провести в мае. 

Как прозвучало на заседании исполнительного комитета, финансирование создания «Прозрачного офиса» будет вестись за счет областного бюджета. Новое учреждение призвано обеспечить гораздо более высокий уровень комфорта при работе с гражданами. Ведь не секрет, что площадей УСЗН для приема огромного количества получателей социальной помощи, среди которых как жители города, так и вынужденные переселенцы, явно недостаточно. 

Поиск подходящего помещения длился на протяжении полутора месяцев. Бывший загс был выбран как наиболее соответствующий необходимым критериям — помещение имеет достаточную площадь и находится в центральной части города. 

Начало реализации проекта по созданию «Прозрачного офиса» намечено на текущий год.

Напомним, что в нынешнем году возле админздания славянского исполкома должна быть сделана пристройка, в которой разместится Центр предоставления административных услуг.

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Комментарии к статье «В бывшем загсе может появиться «Прозрачный офис»»

Славянск вошел в число городов, где в рамках государственной программы создаются современные центры предоставления социальных услуг — так называемые «Прозрачные офисы».

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