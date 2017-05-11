В бывшем загсе может появиться «Прозрачный офис»

|11 мая 2017
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Славянск вошел в число городов, где в рамках государственной программы создаются современные центры предоставления социальных услуг — так называемые «Прозрачные офисы».
Центр планируется разместить в здании бывшего загса на улице Васильевской (Октябрьской Революции), 11, где до недавнего времени находилась телевизионная компания «ИРТК Тор». Сейчас городские власти рассматривают вопрос о покупке объекта в коммунальную собственность города. Первым этапом процесса станет изучение общественного мнения по данному вопросу. Согласно решению исполкома, принятому на прошлой неделе, оно будет проходить в трех формах: электронного голосования, анкетирования жителей города и переселенцев, а также обсуждения с представителями общественных организаций за «круглым столом». Его планируется провести в мае.
Как прозвучало на заседании исполнительного комитета, финансирование создания «Прозрачного офиса» будет вестись за счет областного бюджета. Новое учреждение призвано обеспечить гораздо более высокий уровень комфорта при работе с гражданами. Ведь не секрет, что площадей УСЗН для приема огромного количества получателей социальной помощи, среди которых как жители города, так и вынужденные переселенцы, явно недостаточно.
Поиск подходящего помещения длился на протяжении полутора месяцев. Бывший загс был выбран как наиболее соответствующий необходимым критериям — помещение имеет достаточную площадь и находится в центральной части города.
Начало реализации проекта по созданию «Прозрачного офиса» намечено на текущий год.
Напомним, что в нынешнем году возле админздания славянского исполкома должна быть сделана пристройка, в которой разместится Центр предоставления административных услуг.
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• Золотая награда Артура Ромащенко
• Сборная Славянска выиграла чемпионат Донецкой области по самбо
• «Ювентус» отправится в Кардифф
• КДЮСШ «Славхлеб» занял третье место на областном турнире по мини-футболу
8 мая 2017
• В Святогорске стало одним оружейным схроном меньше
• Пользователи Google были атакованы злоумышленниками
• Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу
5 мая 2017
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4 мая 2017
• Патриотический автопробег в память о погибших воинах
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Славянск вошел в число городов, где в рамках государственной программы создаются современные центры предоставления социальных услуг — так называемые «Прозрачные офисы».