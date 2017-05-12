Проверка гидранта обернулась аварией

В минувшую пятницу, 5 мая, «Славгорводоканалу» пришлось заниматься устранением аварии, которая случилась на улице Университетской (Ленина), в районе дома №39.

Присутствовавшие на месте работники водоканала сообщили, что причиной ЧП стала попытка сотрудников местного управления ГСЧС проверить работоспособность пожарного гидранта, который находится в колодце на проезжей части. Оборудование, которое не эксплуатировалось долгое время, оказалось неисправным. В результате слесарям пришлось затыкать фонтан, бьющий из 100-миллиметровой трубы.

Задача оказалась не из легких. Отверстие заглушали деревянными колышками, причем делали это под напором, поскольку перекрыть воду на данном участке не представлялось возможным — задвижка находится примерно в том же состоянии, что и гидрант. Заливавшую колодец воду периодически откачивали автоцистерной.

Всего в течение прошлой недели силами работников КП «Славгорводоканал» ликвидированы 33 аварийных ситуаций на водопроводных сетях и 49 засоров канализации.