|12 мая 2017
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В минувшую пятницу, 5 мая, «Славгорводоканалу» пришлось заниматься устранением аварии, которая случилась на улице Университетской (Ленина), в районе дома №39.
Присутствовавшие на месте работники водоканала сообщили, что причиной ЧП стала попытка сотрудников местного управления ГСЧС проверить работоспособность пожарного гидранта, который находится в колодце на проезжей части. Оборудование, которое не эксплуатировалось долгое время, оказалось неисправным. В результате слесарям пришлось затыкать фонтан, бьющий из 100-миллиметровой трубы.
Задача оказалась не из легких. Отверстие заглушали деревянными колышками, причем делали это под напором, поскольку перекрыть воду на данном участке не представлялось возможным — задвижка находится примерно в том же состоянии, что и гидрант. Заливавшую колодец воду периодически откачивали автоцистерной.
Всего в течение прошлой недели силами работников КП «Славгорводоканал» ликвидированы 33 аварийных ситуаций на водопроводных сетях и 49 засоров канализации.
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Комментарии к статье «Проверка гидранта обернулась аварией»
В минувшую пятницу, 5 мая, «Славгорводоканалу» пришлось заниматься устранением аварии, которая случилась на улице Университетской (Ленина), в районе дома №39.