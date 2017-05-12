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Фотофакт

Память и примирение

Проверка гидранта обернулась аварией

Антон Скворцов
12 мая 2017 Просмотров: 15 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Чтобы заглушить открытую трубу, из которой бил фонтан, израсходовали больше десятка деревянных чопов. Фото - Антон Скворцов.

В минувшую пятницу, 5 мая, «Славгорводоканалу» пришлось заниматься устранением аварии, которая случилась на улице Университетской (Ленина), в районе дома №39.

Присутствовавшие на месте работники водоканала сообщили, что причиной ЧП стала попытка сотрудников местного управления ГСЧС проверить работоспособность пожарного гидранта, который находится в колодце на проезжей части. Оборудование, которое не эксплуатировалось долгое время, оказалось неисправным. В результате слесарям пришлось затыкать фонтан, бьющий из 100-миллиметровой трубы. 

Задача оказалась не из легких. Отверстие заглушали деревянными колышками, причем делали это под напором, поскольку перекрыть воду на данном участке не представлялось возможным — задвижка находится примерно в том же состоянии, что и гидрант. Заливавшую колодец воду периодически откачивали автоцистерной.

Всего в течение прошлой недели силами работников КП «Славгорводоканал» ликвидированы 33 аварийных ситуаций на водопроводных сетях и 49 засоров канализации.

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Комментарии к статье «Проверка гидранта обернулась аварией»

В минувшую пятницу, 5 мая, «Славгорводоканалу» пришлось заниматься устранением аварии, которая случилась на улице Университетской (Ленина), в районе дома №39.

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