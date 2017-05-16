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Фотофакт

Активный выходной

Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме

Антон Скворцов
16 мая 2017 Просмотров: 98 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Виктор Воропаев говорит, что местные власти сделали все от них зависящее, чтобы помочь пострадавшим в войну жителям города. Фото - Антон Скворцов.

Аппаратное совещание 16 мая началось с инцидента. Жительница Славянска Елена, чей дом был разрушен обстрелами в 2014 году и которая уже несколько раз приходила в исполком с просьбой помочь ей решить проблему с жильем, на этот раз буквально устроила истерику.

Вся в слезах, она не давала начать оперативку. Атаковала, в основном, заместителя мэра Виктора Воропаева, который курирует вопросы социальной помощи населению. Дошло до того, что даже заняла его кресло в президиуме. «У меня нет жилья, мне уже по квартирам надоело ходить! Что мне делать дальше?» - рыдала женщина. 

Ситуацию разрешил сам Виктор Воропаев. Выйдя на трибуну, он рассказал, что проблема ему хорошо знакома. Дом, о котором идет речь, находился по адресу улица Донская, 6, в микрорайоне Химик. Кроме Елены, там проживали еще несколько семей. Руководство города сделало все от него зависящее, чтобы помочь пострадавшим. Елене была выплачена материальная помощь из городского бюджета в сумме 13 тысяч гривен и предоставлена комната в общежитии на улице Учительской (Калинина), 2. Ничем другим городской совет помочь не может в силу отсутствия компетенции. 

Заммэра добавил, что уже встречался с пострадавшей по ее вопросу несколько раз, и открыт для дальнейшего общения. Успокоив женщину, он увел ее из зала заседаний.

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Комментарии к статье «Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме»

Аппаратное совещание 16 мая началось с инцидента. Жительница Славянска Елена, чей дом был разрушен обстрелами в 2014 году и которая уже несколько раз приходила в исполком с просьбой помочь ей решить проблему с жильем, на этот раз буквально устроила истерику.

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