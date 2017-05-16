 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex







Loading...

Фотофакт

Активный выходной

Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается

Светлана Вьюниченко
16 мая 2017 Просмотров: 66 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Очередное заседание рабочей группы по определению концепции развития и принадлежности «Виллы «Мария» состоялось в Славянске 10 мая. Однако кворум не собрался, и присутствующие лишь поделились собственным видением того, что в дальнейшем должно находиться в стенах памятника архитектуры местного значения.

Напомним, в каденцию Нели Штепы здание было отдано в безоплатную аренду православной церкви МП сроком на 49 лет. На сегодняшний день здесь функционирует православный Центр славянской культуры. 

Рабочая группа, созданная для решения вопроса о возврате памятника в коммунальную собственность громады, может быть расширена за счет представителей, предложенных  церковью. Однако определиться с персональным составом новых членов пока не получается. 

На «некворумное» заседание пришли родители детей с особыми потребностями. По их мнению, создавшееся положение вещей «ломать не стоит», поскольку центр периодически проводит праздники для маленьких славянцев с ограниченными физическими возможностями. Действующий на данный момент состав рабочей группы видит «Виллу» как продолжение краеведческого музея. 

В любом случае, помещение нуждается в серьезной реконструкции. И активисты готовы найти грантовые проекты, которые вложили бы деньги в ремонт памятника архитектуры. Однако такое вложение будет возможно лишь в том случае, если здание вернется в коммунальную собственность громады. 

Защитники существующего «статуса кво» признаются, что сами источника финансирования найти не смогут. По их словам, деятельность группы привела к тому, что центру отключили электроэнергию. Однако на предыдущих заседаниях его руководство заявляло, что электричества в здании нет. Официальный ответ от РЭСа по этому поводу пока не получен.

Ориентировочно в полном составе группа должна собраться 26 мая. К этому числу стороны должны подготовить собственные концепции развития работы «Виллы». 

Стоит отметить, что рабочая группа сможет лишь рекомендовать вернуть здание городу. Окончательное решение невозможно без общественных слушаний и утверждения славянским депкорпусом.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

16 мая 2017

Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается

В Славянске отметили день рождения патрульной полиции

Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк

Активный выходной

Славянск ждет День вышиванок и театральный фестиваль

Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме

15 мая 2017

Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо

Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу

Учим ребенка пользоваться часами

12 мая 2017

Проверка гидранта обернулась аварией

Полицейский «улов»: три боевика и семь коллаборантов

Кто самый богатый из первых руководителей Славянска

11 мая 2017

В бывшем загсе может появиться «Прозрачный офис»

Забрать нельзя оставить: куда девать пьяных, подобранных на улице

День Победы, как он стал от нас далек: что знают сегодняшние школьники о Второй мировой

В Шелковичном парке прошел финал областной «Патриотической игры»

В краеведческом музее открылась выставка работ юных умельцев

Детский пленэр возродил «Синього птаха»

Притяженье с земли

10 мая 2017

Через Славянск прошла «Велика українська хода»

Славянск отметил День Победы

Память и примирение

В Славянске ставят «умные» электросчетчики

Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей

О текущем ремонте и разметке дорог

На центральной площади обновили сцену

На Соборной площади состоялась выставка военной ретротехники

Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах

ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»

Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»

Золотая награда Артура Ромащенко

Также в разделе

В Славянске отметили день рождения патрульной полиции

— 16 мая 2017 —

Минул год с того момента, как в Славянске и Краматорске начала работать новая патрульная полиция. Первый день рождения службы отметили торжеством на Соборной площади в понедельник, 15 мая. Поздравляли патрульных представители руководства Национальной полиции, Донецкой облгосадминистрации и городских советов Славянска и Краматорска. Правоохранителей благодарили за службу, желали им здоровья и благополучных дежурств.

Читать далее ⇒

Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк

— 16 мая 2017 —

Указом президента Украины на должность председателя Славянской РГА назначен Евгений Данилюк (на фото справа). С новым руководителям чиновники и депутаты района смогли познакомиться 15 мая. Представить его в Славянск прибыл губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

Читать далее ⇒

Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме

— 16 мая 2017 —

Аппаратное совещание 16 мая началось с инцидента. Жительница Славянска Елена, чей дом был разрушен обстрелами в 2014 году и которая уже несколько раз приходила в исполком с просьбой помочь ей решить проблему с жильем, на этот раз буквально устроила истерику.

Читать далее ⇒

Проверка гидранта обернулась аварией

— 12 мая 2017 —

В минувшую пятницу, 5 мая, «Славгорводоканалу» пришлось заниматься устранением аварии, которая случилась на улице Университетской (Ленина), в районе дома №39.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается»

Очередное заседание рабочей группы по определению концепции развития и принадлежности «Виллы «Мария» состоялось в Славянске 10 мая. Однако кворум не собрался, и присутствующие лишь поделились собственным видением того, что в дальнейшем должно находиться в стенах памятника архитектуры местного значения.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Славянск ждет День вышиванок и театральный фестиваль

Учим ребенка пользоваться часами

Кто самый богатый из первых руководителей Славянска

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Полицейский «улов»: три боевика и семь коллаборантов

В Святогорске стало одним оружейным схроном меньше

Перепутал, убил и пытался сжечь

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В Славянске ставят «умные» электросчетчики

Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах

Частный сектор ринулся за справками для субсидий

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Притяженье с земли

Чемоданные настроения

Не в своих санях

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо

Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу

ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

16 мая 2017

Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается

В Славянске отметили день рождения патрульной полиции

Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк

Активный выходной

Славянск ждет День вышиванок и театральный фестиваль

Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме

15 мая 2017

Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо

Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу

Учим ребенка пользоваться часами

12 мая 2017

Проверка гидранта обернулась аварией

Полицейский «улов»: три боевика и семь коллаборантов

Кто самый богатый из первых руководителей Славянска

11 мая 2017

В бывшем загсе может появиться «Прозрачный офис»

Забрать нельзя оставить: куда девать пьяных, подобранных на улице

День Победы, как он стал от нас далек: что знают сегодняшние школьники о Второй мировой

В Шелковичном парке прошел финал областной «Патриотической игры»

В краеведческом музее открылась выставка работ юных умельцев

Детский пленэр возродил «Синього птаха»

Притяженье с земли

10 мая 2017

Через Славянск прошла «Велика українська хода»

Славянск отметил День Победы

Память и примирение

В Славянске ставят «умные» электросчетчики

Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей

О текущем ремонте и разметке дорог

На центральной площади обновили сцену

На Соборной площади состоялась выставка военной ретротехники

Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах

ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»

Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»

Золотая награда Артура Ромащенко

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top