Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается

Очередное заседание рабочей группы по определению концепции развития и принадлежности «Виллы «Мария» состоялось в Славянске 10 мая. Однако кворум не собрался, и присутствующие лишь поделились собственным видением того, что в дальнейшем должно находиться в стенах памятника архитектуры местного значения.

Напомним, в каденцию Нели Штепы здание было отдано в безоплатную аренду православной церкви МП сроком на 49 лет. На сегодняшний день здесь функционирует православный Центр славянской культуры.

Рабочая группа, созданная для решения вопроса о возврате памятника в коммунальную собственность громады, может быть расширена за счет представителей, предложенных церковью. Однако определиться с персональным составом новых членов пока не получается.

На «некворумное» заседание пришли родители детей с особыми потребностями. По их мнению, создавшееся положение вещей «ломать не стоит», поскольку центр периодически проводит праздники для маленьких славянцев с ограниченными физическими возможностями. Действующий на данный момент состав рабочей группы видит «Виллу» как продолжение краеведческого музея.

В любом случае, помещение нуждается в серьезной реконструкции. И активисты готовы найти грантовые проекты, которые вложили бы деньги в ремонт памятника архитектуры. Однако такое вложение будет возможно лишь в том случае, если здание вернется в коммунальную собственность громады.

Защитники существующего «статуса кво» признаются, что сами источника финансирования найти не смогут. По их словам, деятельность группы привела к тому, что центру отключили электроэнергию. Однако на предыдущих заседаниях его руководство заявляло, что электричества в здании нет. Официальный ответ от РЭСа по этому поводу пока не получен.

Ориентировочно в полном составе группа должна собраться 26 мая. К этому числу стороны должны подготовить собственные концепции развития работы «Виллы».

Стоит отметить, что рабочая группа сможет лишь рекомендовать вернуть здание городу. Окончательное решение невозможно без общественных слушаний и утверждения славянским депкорпусом.