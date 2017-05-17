Минус один блокпост

|17 мая 2017
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В выезде из Славянска со стороны комбикормового завода убрали блокпост. В воскресенье вечером, 14 мая, бойцы на посту еще проверяли документы. Но уже утром в понедельник, 15-го числа, блокпоста не было.
Напомним, что украинский блокпост на комбикормовом заводе установили весной 2014 года, когда бои за освобождение Славянска только начинались. Он являлся важной стратегической точкой, и следы обстрелов остались на здании завода до сих пор.
Долгое время блокпост оставался единственным «КПП» непосредственно на въезде в город. Можно сказать, что в последние месяцы он выполнял чисто номинативную функцию - ведь объехать его по другой дороге ничего не стоило.
Отметим, что на момент верстки газеты блокпосты в районе Славянска оставались на БЗС и на повороте в сторону Райгородка.
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• Шестой чемпионский титул «Челси»
• Дебютная победа ФК «Славянск»
• Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается
• В Славянске отметили день рождения патрульной полиции
• Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк
• Славянск ждет День вышиванок и театральный фестиваль
• Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме
15 мая 2017
• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо
• Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу
• Учим ребенка пользоваться часами
12 мая 2017
• Проверка гидранта обернулась аварией
• Полицейский «улов»: три боевика и семь коллаборантов
• Кто самый богатый из первых руководителей Славянска
11 мая 2017
• В бывшем загсе может появиться «Прозрачный офис»
• Забрать нельзя оставить: куда девать пьяных, подобранных на улице
• День Победы, как он стал от нас далек: что знают сегодняшние школьники о Второй мировой
• В Шелковичном парке прошел финал областной «Патриотической игры»
• В краеведческом музее открылась выставка работ юных умельцев
• Детский пленэр возродил «Синього птаха»
10 мая 2017
• Через Славянск прошла «Велика українська хода»
• Славянск отметил День Победы
• В Славянске ставят «умные» электросчетчики
• Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей
• О текущем ремонте и разметке дорог
• На центральной площади обновили сцену
• На Соборной площади состоялась выставка военной ретротехники
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Комментарии к статье «Минус один блокпост»
В выезде из Славянска со стороны комбикормового завода убрали блокпост. В воскресенье вечером, 14 мая, бойцы на посту еще проверяли документы. Но уже утром в понедельник, 15-го числа, блокпоста не было.