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Фотофакт

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Минус один блокпост

Светлана Вьюниченко
17 мая 2017 Просмотров: 100 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В выезде из Славянска со стороны комбикормового завода убрали блокпост. В воскресенье вечером, 14 мая, бойцы на посту еще проверяли документы. Но уже утром в понедельник, 15-го числа, блокпоста не было.

Напомним, что украинский блокпост на комбикормовом заводе установили весной 2014 года, когда бои за освобождение Славянска только начинались. Он являлся важной стратегической точкой, и следы обстрелов остались на здании завода до сих пор. 

Долгое время блокпост оставался единственным «КПП» непосредственно на въезде в город. Можно сказать, что в последние месяцы он выполнял чисто номинативную функцию - ведь объехать его по другой дороге ничего не стоило. 

Отметим, что на момент верстки газеты блокпосты в районе Славянска оставались на БЗС и на повороте в сторону Райгородка.

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Комментарии к статье «Минус один блокпост»

В выезде из Славянска со стороны комбикормового завода убрали блокпост. В воскресенье вечером, 14 мая, бойцы на посту еще проверяли документы. Но уже утром в понедельник, 15-го числа, блокпоста не было.

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