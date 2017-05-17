Минус один блокпост

В выезде из Славянска со стороны комбикормового завода убрали блокпост. В воскресенье вечером, 14 мая, бойцы на посту еще проверяли документы. Но уже утром в понедельник, 15-го числа, блокпоста не было.

Напомним, что украинский блокпост на комбикормовом заводе установили весной 2014 года, когда бои за освобождение Славянска только начинались. Он являлся важной стратегической точкой, и следы обстрелов остались на здании завода до сих пор.

Долгое время блокпост оставался единственным «КПП» непосредственно на въезде в город. Можно сказать, что в последние месяцы он выполнял чисто номинативную функцию - ведь объехать его по другой дороге ничего не стоило.

Отметим, что на момент верстки газеты блокпосты в районе Славянска оставались на БЗС и на повороте в сторону Райгородка.