Почему в городе проблемы с водой

Первопричиной стало плановое хлорирование областным коммунальным предприятием «Компания «Вода Донбасса» накопительных резервуаров питьевой воды, которые обеспечивают водоснабжение Черевковки, Семеновки, Масложира, Машмета, Химика, Сулимовки, а также центральных улиц и привокзального района.

Как рассказал главный инженер КП «Славгорводоканал» Алексей Шурко, пользуясь тем, что в процессе хлорирования водовод №9, на котором в этом году должен быть заменен аварийный участок, был опорожнен, в «Славгорводоканале» решили выполнить на нем подготовительные работы. Но произошла большая неприятность: «Вода Донбасса» запустила один из резервуаров еще до того, как работники водоканала успели закончить начатое. В результате участки водовода, на которых велись работы, затопило. Воду пришлось вновь перекрывать и ждать, пока она сойдет из трубы. Работы удалось возобновить только в пятницу, 12 мая, после чего началась подача воды на город.

Также Алексей Шурко добавил, что с 15 мая «Вода Донбасса» начала хлорирование резервуаров чистой воды, который находятся на другом конце города - в Северном микрорайоне. Этим были обусловлены перебои с водоснабжением на верхних этажах в многоэтажных домах микрорайона Артема, в микрорайоне Северном, а также на отдельных улицах центра города.

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