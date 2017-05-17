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Фотофакт

Активный выходной

Почему в городе проблемы с водой

Антон Скворцов
17 мая 2017 Просмотров: 90 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Напоминаем, что на случай длительного отсутствия водоснабжения в городе имеются бюветы с технической водой на улицах Свободы, 5, Королева, 27, Светлодарской (Чубаря), 14, и Ярослава Мудрого (Урицкого), 5. Фото - Антон Скворцов.

Вторая половина прошлой недели для жителей юго-восточной части Славянска выдалась крайне напряженной из-за отсутствия воды.

Первопричиной стало плановое хлорирование областным коммунальным предприятием «Компания «Вода Донбасса» накопительных резервуаров питьевой воды, которые обеспечивают водоснабжение Черевковки, Семеновки, Масложира, Машмета, Химика, Сулимовки, а также центральных улиц и привокзального района. 

Как рассказал главный инженер КП «Славгорводоканал» Алексей Шурко, пользуясь тем, что в процессе хлорирования водовод №9, на котором в этом году должен быть заменен аварийный участок, был опорожнен, в «Славгорводоканале» решили выполнить на нем подготовительные работы. Но произошла большая неприятность: «Вода Донбасса» запустила один из резервуаров еще до того, как работники водоканала успели закончить начатое. В результате участки водовода, на которых велись работы, затопило. Воду пришлось вновь перекрывать и ждать, пока она сойдет из трубы. Работы удалось возобновить только в пятницу, 12 мая, после чего началась подача воды на город. 

Также Алексей Шурко добавил, что с 15 мая «Вода Донбасса» начала хлорирование резервуаров чистой воды, который находятся на другом конце города - в Северном микрорайоне. Этим были обусловлены перебои с водоснабжением на верхних этажах в многоэтажных домах микрорайона Артема, в микрорайоне Северном, а также на отдельных улицах центра города.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

  • По информации УЖКХ, на прошлой неделе закончен капитальный ремонт кровель многоэтажных домов на улицах Вольной, 8, Свободы, 38 и Торской (Коммунаров), 43. В ближайшее время начнутся работы на ул. Новый Быт, 30. Идут капремонты систем отопления в жилых домах на ул. Университетской (Ленина), 37 и Светлодарской (Чубаря), 1, а также холодного водоснабжения в подвале дома на Университетской, 59. На ул. Свободы, 37, ведется замена газовых вводов. 
  • В отчетном периоде силами бригад КП «Славгорводоканал» было устранено 40 порывов и утечек на водопроводных сетях и 45 засоров канализации. 
  • В среднем, на город подавалось 24,5 тысячи кубометров воды в сутки. От КП «Компания «Вода Донбасса» получено 19 тысяч кубометров - на 1,7 тыс. меньше по сравнению с позапрошлой неделей. Объем подачи воды с фильтровальной станции не изменился и составил 5,5 тысячи «кубов».
  • В Славянске началось исследование пассажиропотока на городских маршрутах общего пользования. Работы выполняют специалисты профильного института. Как сообщалось ранее, это необходимо для получения объективной картины о количестве льготной категории пассажиров и размере компенсаций, который городской бюджет будет выплачивать перевозчикам.

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Комментарии к статье «Почему в городе проблемы с водой»

Вторая половина прошлой недели для жителей юго-восточной части Славянска выдалась крайне напряженной из-за отсутствия воды.

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