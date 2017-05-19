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Фотофакт

Активный выходной

Газон на улице Батюка озеленяют поэтапно

Антон Скворцов
19 мая 2017 Просмотров: 43 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
На сегодняшний день на благоустройство газона израсходована 51 тысяча гривен.

В Славянске ведется плановое озеленение газона на улице Генерала Батюка, где в прошлом году был заменен центральный водовод. К настоящему моменту работы завершены на участке от улицы Бульварной 
до первого подъезда к дому №2.

Предварительно здесь был снят и вывезен верхний слой грунта. Затем участок засыпали песком для дренажа, а сверху — плодородной почвой. Высажены туя, барбарис, невеста и другие декоративные растения. Все работы выполняются силами коммунального предприятия «Наружное освещение». 

Как ни прискорбно, но растения на обновленном газоне уже приглянулись нечистым на руку горожанам: на прошлой неделе кто-то тайком выкопал два саженца. 

По информации заместителя мэра Дмитрия Диденко, пока что на благоустройство газона из городского бюджета израсходована 51 тыс. гривен. Работы будут продвигаться по мере дальнейшего выделения средств. В целом, зеленую зону планируется обновить вплоть до въезда к дому №1 на улице Вольной со стороны улицы Батюка. 

Кроме озеленения, вдоль газона будут заасфальтированы места для парковки автомобилей. Для этого разрабатывается отдельный проект. 

Вернут на место и ограждение, которое было установлено в прошлом году, а затем демонтировано. Дмитрий Диденко объяснил, что прежде, чем ставить забор, вдоль газона было необходимо установить бордюры. Но сделали почему-то наоборот. 

К слову, из-за отсутствия бордюра со стороны улицы Бульварной газон оказался несколько подпорченным дождевой водой, которая сходит вниз и практически беспрепятственно размывает землю. Импровизированная «дамба», которую коммунальники соорудили из асфальтовой крошки, не спасает. 

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Комментарии к статье «Газон на улице Батюка озеленяют поэтапно»

В Славянске ведется плановое озеленение газона на улице Генерала Батюка, где в прошлом году был заменен центральный водовод. К настоящему моменту работы завершены на участке от улицы Бульварной 
до первого подъезда к дому №2.

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