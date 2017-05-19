Газон на улице Батюка озеленяют поэтапно

|19 мая 2017
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В Славянске ведется плановое озеленение газона на улице Генерала Батюка, где в прошлом году был заменен центральный водовод. К настоящему моменту работы завершены на участке от улицы Бульварной
до первого подъезда к дому №2.
Предварительно здесь был снят и вывезен верхний слой грунта. Затем участок засыпали песком для дренажа, а сверху — плодородной почвой. Высажены туя, барбарис, невеста и другие декоративные растения. Все работы выполняются силами коммунального предприятия «Наружное освещение».
Как ни прискорбно, но растения на обновленном газоне уже приглянулись нечистым на руку горожанам: на прошлой неделе кто-то тайком выкопал два саженца.
По информации заместителя мэра Дмитрия Диденко, пока что на благоустройство газона из городского бюджета израсходована 51 тыс. гривен. Работы будут продвигаться по мере дальнейшего выделения средств. В целом, зеленую зону планируется обновить вплоть до въезда к дому №1 на улице Вольной со стороны улицы Батюка.
Кроме озеленения, вдоль газона будут заасфальтированы места для парковки автомобилей. Для этого разрабатывается отдельный проект.
Вернут на место и ограждение, которое было установлено в прошлом году, а затем демонтировано. Дмитрий Диденко объяснил, что прежде, чем ставить забор, вдоль газона было необходимо установить бордюры. Но сделали почему-то наоборот.
К слову, из-за отсутствия бордюра со стороны улицы Бульварной газон оказался несколько подпорченным дождевой водой, которая сходит вниз и практически беспрепятственно размывает землю. Импровизированная «дамба», которую коммунальники соорудили из асфальтовой крошки, не спасает.
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• Почему в городе проблемы с водой
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• Дебютная победа ФК «Славянск»
• Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается
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15 мая 2017
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• Учим ребенка пользоваться часами
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Комментарии к статье «Газон на улице Батюка озеленяют поэтапно»
В Славянске ведется плановое озеленение газона на улице Генерала Батюка, где в прошлом году был заменен центральный водовод. К настоящему моменту работы завершены на участке от улицы Бульварной
до первого подъезда к дому №2.