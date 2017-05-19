Славянск получил оборудование для тренажерных площадок

Славянск получил оборудование для антивандальных тренажерных спортплощадок, которые будут устанавливаться на открытом воздухе.

По информации начальника отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Александра Мищенко, всего получено 108 тренажеров — по 9 на каждую площадку.

Площадки для города приобрела Донецкая обладминистрация, и оборудование поступало несколькими партиями. В последнюю очередь привезли закладные детали, с помощью которых тренажеры фиксируются на поверхности земли. Монтажные работы начнутся в ближайшее время. Договор с подрядчиком, который будет вести работы, уже подписан.

Напомним, что всего в Славянске установят 12 тренажерных площадок на улицах Торговой, 44, Батюка, 33, Подгорной, 56, Свободы, 32 (в районе школы №1), Почтовой, 12 (в районе школы №15), Ярослава Мудрого, 9, Батюка, 17 (возле общежития ДГПУ), Гагарина, 3 (возле школы №6), Добровольского, 1 (возле педагогического лицея), в скверах микрорайона Химик и «Мечта» на ул. Центральной. Одна площадка передана воинской части 3032 Нацгвардии.

По словам Александра Мищенко, первой начнут ставить площадку в сквере «Мечта».

Добавим, что, кроме тренажерных, на этой неделе должна начаться установка детских площадок. Соответствующее поручение было дано заместителем мэра Дмитрием Диденко на аппаратном совещании 16 мая.