Как в Славянске организовали выдачу справок о составе семьи

|24 мая 2017
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Центральной темой аппаратного совещания 24 мая стали очереди за справками о составе семьи, в которые продолжают выстраиваться жители частного сектора на первом этаже исполнительного комитета.
Проблема была поднята с подачи представителя общественной организации «Славянская сечь» Василия Хоменко, который обвинил руководство города в неспособности организовать работу с посетителями и призвал мэра в связи с этим уйти в отставку.
Впрочем, как оказалось, власти отнюдь не стоят в стороне от возникшей проблемы. Начальник Центра предоставления административных услуг Анна Головаченко объяснила, что выдавать справки могут только администраторы, у которых имеются собственные именные печати и штампы. За предоставленную информацию они несут ответственность, вплоть до уголовной. Ввиду этого привлечь людей «со стороны», к примеру волонтеров, не представляется возможным. Тем не менее, в связи с возникшими трудностями на выдачу справок были брошены дополнительные силы, а именно трое новых сотрудников. Дополнительный пункт выдачи документов открыт в застекленном помещении на первом этаже, напротив комнаты охраны. «Все, что можем, мы делаем», - заверила она.
Также Анна Головаченко добавила, что с 1 по 24 мая (в этот период из-за праздников было всего 14 рабочих дней) специалистами Центра предоставления админуслуг было выдано 6 тыс. 143 справки о составе семьи. Это половина всего количества услуг, предоставленных Центром с начала текущего года.
В свою очередь, начальник УСЗН Елена Алехина объяснила, что проблема возникла из-за инициативы правительства, которое 26 апреля внесло изменения в порядок назначения субсидий. В нем говорится, что срок действия субсидий оканчивается 30 апреля, а, начиная с 1 мая, органы соцзащиты должны выполнить назначение соцпомощи по-новому. Кроме всего прочего, процесс предусматривает сбор справок о количестве жильцов, зарегистрированных в жилом помещении. Если справки о составе семьи для жителей квартир в УСЗН предоставляют обслуживающие предприятия, то информационной базы, где соцработники могли бы централизованно получить сведения о жителях частного сектора, в природе не существует. Поэтому справки людям приходится брать самостоятельно.
«65 процентов домохозяйств нашего города, можно сказать, находятся за чертой бедности и вынуждены оформлять субсидию. Из них более десяти тысяч проживают в частном секторе», - подчеркнула она, напомнив, что срок выдачи справок продлен на две недели — до 15 июня.
Также Елена Алехина отметила, что в октябре, когда будет проводиться автоматический перерасчет субсидий на зимний период, оформлять справки будет уже не нужно. Они потребуются только тем, у кого до этого времени изменится состав семьи.
Начальник УСЗН отметила, что ажиотаж с получением справок возник не только в Славянске, но и в других городах Украины. «Министерство социальной политики знает об этой проблеме. Может, в ближайшем будущем или в дальнейшем она будет каким-то образом решена», - надеется она.
«Это постановление (об изменении порядка назначения субсидий, - прим.) было принято «наверху». Как оно будет выполняться, видимо, никого не интересовало», - резюмировал городской голова Вадим Лях.
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Центральной темой аппаратного совещания 24 мая стали очереди за справками о составе семьи, в которые продолжают выстраиваться жители частного сектора на первом этаже исполнительного комитета.