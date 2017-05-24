Собак ловят, но насколько успешно - пока непонятно

— 24 мая 2017 —

Директор БТИ Валерий Бондаренко сообщил, что к нему все чаще приходят люди, которым при обращении в различные учреждения и коммунальные предприятия говорят о нарушениях в документах о праве собственности на недвижимое имущество.

Читать далее ⇒