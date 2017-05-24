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Фотофакт

Вневоенная скульптура

Собак ловят, но насколько успешно - пока непонятно

Антон Скворцов
24 мая 2017 Просмотров: 26 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Вадим Лях поинтересовался, как ведется отлов собак, на который из городского бюджета было выделено 200 тысяч гривен. Поводом стало то, что накануне вернувшегося из отпуска мэра на перроне железнодорожного вокзала встретили, по его выражению, «четвероногие друзья».

Судя из реплик, которые последовали от руководительниц комитетов микрорайонов, особых улучшений в плане саночистки пока не наблюдается.   

Отчет о количестве пойманных собак мэр поручил подготовить директору КАТП на следующее совещание.

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Комментарии к статье «Собак ловят, но насколько успешно - пока непонятно»

Вадим Лях поинтересовался, как ведется отлов собак, на который из городского бюджета было выделено 200 тысяч гривен. Поводом стало то, что накануне вернувшегося из отпуска мэра на перроне железнодорожного вокзала встретили, по его выражению, «четвероногие друзья».

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