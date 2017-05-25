|25 мая 2017
|Просмотров: 86
|
Международный день музейных работников, 18 мая, коллектив Славянского краеведческого музея отметил презентацией художественной экспозиции.
Открывшаяся в этот день выставка состоит из работ местной творческой элиты – членов Национального союза художников Украины Юрия Савченко, Николая Корягина, Владимира Радковского, Василия Бомбизы, Сергея Сметанкина, Андрея Кутаны, Владимира Ковалева. Последний представитель национального союза художников работает в альтернативном направлении изобразительного искусства, используя для своих произведений дерево, керамическую плитку и пр. Это же направление представлено работами Александра Трегубова, сделанными из шамота, фарфора и дерева. Рядом с именитыми коллегами свои работы представил профессиональный художник Виктор Зелик. Дополняют экспозицию снимки, созданные членом НСХУ, фотохудожником Фаридом Сейфуллиным.
В ходе презентации выставки живописцы, по доброй традиции, подарили музею несколько своих произведений, пополнив тем самым художественный фонд учреждения. Обращаем внимание горожан, что выставка будет доступна для посещений до конца июня текущего года.
25 мая 2017
• В начале июня будет два праздника: «Мини-мисс Славянск-2017» и День рождения «Аллюра»
• В Славянском краеведческом музее проходит выставка лучших художников города
24 мая 2017
• В Славянске выступит еще один военный оркестр
• Что не в порядке - документы или квалификация
• Собак ловят, но насколько успешно - пока непонятно
• Мэр пока не хочет говорить о повышении тарифов на воду
• До уваги споживачів послуг поштового звязку
• Как в Славянске организовали выдачу справок о составе семьи
• Новые достижения славянских «вольников»
• Бронзовый хет-трик славянских дзюдоистов
• «КДЮСШ-Славхлеб» занял 2-е место на турнире по футболу в Лимане
• Клуб «Чигоринец» отметил 35-летие
• СБУ рекомендовало Славянску лишить Кобзона звания почетного гражданина
• День вышиванки по-славянски: массовое шествие, конкурсы и фото в соцсетях
• Среди славянских выпускников 36 претендуют на медали
• В Былбасовке открылась первая в области опорная школа
23 мая 2017
• Чемпионат Украины по рукопашному бою
• В Киеве состоялась финальная часть Футбольного кубка ЮНИСЕФ
• Над входом в центральный парк появилось название
• Жертвами политических репрессий в Славянске стали больше тысячи человек
• Спортивная одежда для девушек. Важные советы удачного выбора
• В Славянске открыли памятную доску Андрею Ременюку
• Перфораторы – основные функции и преимущества аппарата
19 мая 2017
• Разведчица «Тася» - какой Славянск запомнит фронтовика Второй мировой Татьяну Зайцеву
• Три года спустя: под Славянском продолжают появляться памятные знаки
• Детсад №26: «СлавУКС» выиграл суд, подрядчик подал апелляцию
• На Артема и в центре - снова автоворы
• Славянск получил оборудование для тренажерных площадок
— 24 мая 2017 —
Директор БТИ Валерий Бондаренко сообщил, что к нему все чаще приходят люди, которым при обращении в различные учреждения и коммунальные предприятия говорят о нарушениях в документах о праве собственности на недвижимое имущество.
— 24 мая 2017 —
Вадим Лях поинтересовался, как ведется отлов собак, на который из городского бюджета было выделено 200 тысяч гривен. Поводом стало то, что накануне вернувшегося из отпуска мэра на перроне железнодорожного вокзала встретили, по его выражению, «четвероногие друзья».
— 24 мая 2017 —
Центральной темой аппаратного совещания 24 мая стали очереди за справками о составе семьи, в которые продолжают выстраиваться жители частного сектора на первом этаже исполнительного комитета.
— 23 мая 2017 —
В центральном парке Славянска идет реконструкция входной арки. Светодиодными панелями уже обшиты боковые части верхней дуги, а над конструкцией появилось брендовое название парка на украинском языке - «Шовковичний».
Приветствую, гость! Вход
25 мая 2017
• В начале июня будет два праздника: «Мини-мисс Славянск-2017» и День рождения «Аллюра»
• В Славянском краеведческом музее проходит выставка лучших художников города
24 мая 2017
• В Славянске выступит еще один военный оркестр
• Что не в порядке - документы или квалификация
• Собак ловят, но насколько успешно - пока непонятно
• Мэр пока не хочет говорить о повышении тарифов на воду
• До уваги споживачів послуг поштового звязку
• Как в Славянске организовали выдачу справок о составе семьи
• Новые достижения славянских «вольников»
• Бронзовый хет-трик славянских дзюдоистов
• «КДЮСШ-Славхлеб» занял 2-е место на турнире по футболу в Лимане
• Клуб «Чигоринец» отметил 35-летие
• СБУ рекомендовало Славянску лишить Кобзона звания почетного гражданина
• День вышиванки по-славянски: массовое шествие, конкурсы и фото в соцсетях
• Среди славянских выпускников 36 претендуют на медали
• В Былбасовке открылась первая в области опорная школа
23 мая 2017
• Чемпионат Украины по рукопашному бою
• В Киеве состоялась финальная часть Футбольного кубка ЮНИСЕФ
• Над входом в центральный парк появилось название
• Жертвами политических репрессий в Славянске стали больше тысячи человек
• Спортивная одежда для девушек. Важные советы удачного выбора
• В Славянске открыли памятную доску Андрею Ременюку
• Перфораторы – основные функции и преимущества аппарата
19 мая 2017
• Разведчица «Тася» - какой Славянск запомнит фронтовика Второй мировой Татьяну Зайцеву
• Три года спустя: под Славянском продолжают появляться памятные знаки
• Детсад №26: «СлавУКС» выиграл суд, подрядчик подал апелляцию
• На Артема и в центре - снова автоворы
• Славянск получил оборудование для тренажерных площадок
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Славянском краеведческом музее проходит выставка лучших художников города»
Международный день музейных работников, 18 мая, коллектив Славянского краеведческого музея отметил презентацией художественной экспозиции.