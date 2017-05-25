В Славянском краеведческом музее проходит выставка лучших художников города

Открывшаяся в этот день выставка состоит из работ местной творческой элиты – членов Национального союза художников Украины Юрия Савченко, Николая Корягина, Владимира Радковского, Василия Бомбизы, Сергея Сметанкина, Андрея Кутаны, Владимира Ковалева. Последний представитель национального союза художников работает в альтернативном направлении изобразительного искусства, используя для своих произведений дерево, керамическую плитку и пр. Это же направление представлено работами Александра Трегубова, сделанными из шамота, фарфора и дерева. Рядом с именитыми коллегами свои работы представил профессиональный художник Виктор Зелик. Дополняют экспозицию снимки, созданные членом НСХУ, фотохудожником Фаридом Сейфуллиным.

В ходе презентации выставки живописцы, по доброй традиции, подарили музею несколько своих произведений, пополнив тем самым художественный фонд учреждения. Обращаем внимание горожан, что выставка будет доступна для посещений до конца июня текущего года.